Встречи со звездами фестиваля «Площадь искусств» пройдут в Петербурге

Встречи со звездами фестиваля «Площадь искусств» пройдут в ПетербургеЕвгений Кисин© Nicolas Brodard
В дни XVIII Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств» в Арт-галерее Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии состоятся творческие встречи с пианистом Евгением Кисиным и трубачом Сергеем Накаряковым.
Встреча с Евгением Кисиным пройдет 16 декабря.
Пианист выступит в Петербурге после восьмилетнего перерыва: на открытии фестиваля «Площадь искусств» 14 декабря вместе с Заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением Юрия Темирканова он исполнит Второй фортепианный концерт Рахманинова, а 18 декабря в Большом зале филармонии даст сольный концерт, в программе которого Соната №29 «Хаммерклавир» Бетховена и прелюдии Рахманинова.
20 декабря в Арт-галерее Большого зала филармонии на вопросы поклонников ответит Сергей Накаряков.
На следующий день, 21 декабря, вместе с Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением номинанта «Грэмми» Максима Емельянычева трубач-виртуоз исполнит написанный специально для него концерт Йорга Видмана «Ad absurdum», 23 декабря он представит камерную программу с пианисткой Марией Меерович.
Кроме того, в офф-программе фестиваля «Площадь искусств» лекции музыкантов и искусствоведов. Расписание творческих встреч и лекций приводится на сайте Санкт-Петербургской филармонии.
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