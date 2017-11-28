Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»

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Сегодня, 28 ноября, объявлены номинанты на ежегодную премию Американской академии звукозаписи «Грэмми». В категории «Лучший классический сольный альбом» на премию посмертно выдвинут российский оперный певец Дмитрий Хворостовский (1962-2017).

Список претендентов на «Грэмми» опубликован на сайте премии. Дмитрий Хворостовский, в также дирижер Константин Орбелян получили номинацию за альбом «Отчалившая Русь» с записями песен Свиридова на стихи Есенина.

В той же категории на «Грэмми» номинирован дирижер Максим Емельянычев, участвовавший в записи альбома с оперными ариями в исполнении сопрано Джойс Дидонато (США).

В классических номинациях отмечены еще несколько российских музыкантов. В категории «Лучшее инструментальное сольное исполнение» — пианист Даниил Трифонов за записи этюдов Листа, в категории «Лучшая оперная запись» — дирижер Валерий Гергиев, певцы Владимир Феляуэр, Аида Гарифуллина, Кира Логинова и продюсер Илья Петров за запись исполнения Симфоническим оркестром Мариинского театра оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова.

На премию «Грэмми» в главной номинации, «Запись года», выдвинуты Кендрик Ламар — за песню «Humble», Бруно Марс («24k Magic»), Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер («Despacito»), Jay-Z («The Story of O.J.») и Childish Gambino («Redbone».

В категории «Альбом года» номинированы Кендрик Ламар («DAMN»), Jay-Z («4:44»), Бруно Марс («24k Magic»), Lorde («Melodrama») и Childish Gambino («Awaken, My Love!»).

Лауреаты 60-го сезона «Грэмми» станут известны на церемонии вручения премии, которая состоится в Нью-Йорке 28 января 2018 года.



