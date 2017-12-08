Вручены призы Европейской киноакадемии© Erik Riikoja / Euronews
9 декабря в Берлине состоялась 30-я церемония вручения премии Европейской киноакадемии. В шести номинациях победила картина Рубена Эстлунда «Квадрат», признанная лучшим европейским фильмом 2017 года.
Также «Квадрат» (The Square, Швеция-Германия-Франция-Дания) награжден в номинациях «Лучшая комедия», «Лучший режиссер», «Лучший актер» (Клас Банг), «Лучший сценарист» (Рубен Эстлунд), «Лучший художник-постановщик» (Йозефин Осберг).
Приз лучшей европейской актрисе получила Александра Борбей за роль в фильме Ильдико Эньеди «О теле и душе» (On Body and Soul / Testről és lélekről, Венгрия), приз FIPRESCI «Открытие» присужден фильму «Леди Макбет» (Lady Macbeth, Великобритания) Уильяма Олдройда.
Лучшим документальным фильмом признана картина «Причастие» (Communion / Komunia, Польша) Анны Замецкой, лучшим полнометражным анимационным фильмом — «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent, Великобритания-Польша) Дороты Кобелы и Хью Уэлчмана, лучшим короткометражным фильмом — «Таймкод» (Timecode, Испания) Хуанхо Хименеса.
Почетные призы за вклад в кинематограф получили актриса Жюли Дельпи (Франция-США) и режиссер Александр Сокуров (Россия).
Победители в некоторых номинациях были объявлены ранее. В частности, за работу над фильмом Андрея Звягинцева «Нелюбовь» призов Европейской киноакадемии удостоены Михаил Кричман (в номинации «Лучший оператор») и Евгений и Саша Гальперины (в номинации «Лучший композитор»).
Полный список лауреатов премии Европейской киноакадемии 2017 года приводится на ее сайте.
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