Европейская киноакадемия наградила Александра Сокурова

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Сегодня, 5 июня, Европейская киноакадемия объявила о присуждении своей почетной премии 2017 года за уникальный вклад в мировой кинематограф российскому режиссеру Александру Сокурову.

Как сообщает сайт Европейской киноакадемии, он награждается «за выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографии».

В сообщении перечислены главные игровые фильмы режиссера, такие как «Одинокий голос человека», «Дни затмения», «Мать и сын», «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Отец и сын», «Солнце», «Фауст», «Франкофония», его документальные проекты и многочисленные награды, полученные на международных кинофестивалях.

Европейская киноакадемия также отмечает, что «Александр Сокуров остается важным и вдохновляющим голосом в российском и европейском кино <...> благодаря отважному стремлению к свободе слова и творчества, преданности гуманистическим идеалам».

Александр Сокуров получил награду на церемонии вручения юбилейной, 30-й премии Европейской академии, которая пройдет 9 декабря 2017 года в Берлине.







