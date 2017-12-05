Вручена премия «Русский Букер»

Сегодня, 5 декабря, в Москве состоялась церемония вручения литературной премии «Русский Букер» 2017 года. Премия присуждена Александре Николаенко за дебютный роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства».

Как сообщает телеканал «Дождь», дебютное произведение награждено премией «Русский Букер» впервые в ее истории.

Для участия в конкурсе «Русского Букера — 2017» было номинировано 80 произведений, 75 из них допущено к конкурсу, 19 было отобрано в лонг-лист.

В шорт-лист помимо книги Александры Николаенко входили «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова и «Заххок» Владимира Медведева, который признало лучшим романом жюри «Студенческого Букера».

В жюри «Русского Букера» в этом году входили лауреат «Русского Букера — 2016», поэт и прозаик Петр Алешковский (председатель жюри, Москва), поэт и критик Алексей Пурин (Петербург), литературовед и критик Артем Скворцов (Казань), лауреат «Русского Букера — 2015», прозаик Александр Снегирев (Москва) и директор областной библиотеки Марина Осипова (Пенза).

Литературная премия «Русский Букер» вручается с 1992 года за лучший роман года на русском языке. В этом году лауреат премии получает денежный приз в размере 1,5 млн рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей.















