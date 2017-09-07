Объявлен лонг-лист «Русского Букера»

Сегодня, 7 сентября, на пресс-конференции в Москве жюри литературной премии «Русский Букер» за лучший роман на русском языке объявило «длинный список» 2017 года.

В 2017 году для участия в конкурсе премии номинировано 80 произведений, 75 из них допущено к конкурсу, собщает сайт «Русского Букера».

«Жюри, разобрав 75 представленных романов, весьма неожиданных порой, как глубоких, так и одиозных, пришло к мнению, что 19 из них заслуживают того, чтобы попасть в лонг-лист», — прокомментировал результаты номинации председатель жюри «Русского Букера» 2017 года, поэт и прозаик Петр Алешковский.

Лонг-лист «Русского Букера» 2017 года:

Ирина Богатырева — «Формула свободы»;

Валерий Бочков — «Обнаженная натура»;

Ольга Брейнингер — «В Советском Союзе не было аддерола»;

Андрей Волос — «Должник»;

Михаил Гиголашвили — «Тайный год»;

Олег Ермаков — «Песнь тунгуса»;

Калле Каспер — «Чудо: Роман с медициной»;

Анна Козлова — «F20»;

Владимир Лидский — «Сказки нашей крови»;

Игорь Малышев — «Номах. Искры большого пожара»;

Владимир Медведев — «ЗАХХОК»;

Александр Мелихов — «Свидание с Квазимодо»;

Александра Николаенко — «Убить Бобрыкина. История одного убийства»;

Дмитрий Новиков — «Голомяное пламя»;

Андрей Рубанов — «Патриот»;

Алексей Слаповский — «Неизвестность»;

Анна Тугарева — «Иншалла. Чеченский дневник»;

Саша Филипенко — «Красный крест»;

Елена Чижова — «Китаист».

«Короткий список» из шести финалистов будет опубликован 26 октября, лауреата объявят 5 декабря.

Размер призового фонда премии в этом году не изменился: лауреат получит 1,5 млн рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей.

Литературная премия «Русский Букер» вручается с 1992 года. В прошлом году премию получил Петр Алешковский за роман «Крепость».



