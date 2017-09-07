Объявлен лонг-лист «Русского Букера»© «Русский Букер»
Сегодня, 7 сентября, на пресс-конференции в Москве жюри литературной премии «Русский Букер» за лучший роман на русском языке объявило «длинный список» 2017 года.
В 2017 году для участия в конкурсе премии номинировано 80 произведений, 75 из них допущено к конкурсу, собщает сайт «Русского Букера».
«Жюри, разобрав 75 представленных романов, весьма неожиданных порой, как глубоких, так и одиозных, пришло к мнению, что 19 из них заслуживают того, чтобы попасть в лонг-лист», — прокомментировал результаты номинации председатель жюри «Русского Букера» 2017 года, поэт и прозаик Петр Алешковский.
Лонг-лист «Русского Букера» 2017 года:
- Ирина Богатырева — «Формула свободы»;
- Валерий Бочков — «Обнаженная натура»;
- Ольга Брейнингер — «В Советском Союзе не было аддерола»;
- Андрей Волос — «Должник»;
- Михаил Гиголашвили — «Тайный год»;
- Олег Ермаков — «Песнь тунгуса»;
- Калле Каспер — «Чудо: Роман с медициной»;
- Анна Козлова — «F20»;
- Владимир Лидский — «Сказки нашей крови»;
- Игорь Малышев — «Номах. Искры большого пожара»;
- Владимир Медведев — «ЗАХХОК»;
- Александр Мелихов — «Свидание с Квазимодо»;
- Александра Николаенко — «Убить Бобрыкина. История одного убийства»;
- Дмитрий Новиков — «Голомяное пламя»;
- Андрей Рубанов — «Патриот»;
- Алексей Слаповский — «Неизвестность»;
- Анна Тугарева — «Иншалла. Чеченский дневник»;
- Саша Филипенко — «Красный крест»;
- Елена Чижова — «Китаист».
«Короткий список» из шести финалистов будет опубликован 26 октября, лауреата объявят 5 декабря.
Размер призового фонда премии в этом году не изменился: лауреат получит 1,5 млн рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей.
Литературная премия «Русский Букер» вручается с 1992 года. В прошлом году премию получил Петр Алешковский за роман «Крепость».
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