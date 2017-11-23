В Метрополитен-опера исполнят Реквием Верди в память о Дмитрии Хворостовском

В Метрополитен-опера исполнят Реквием Верди в память о Дмитрии ХворостовскомДмитрий Хворостовский на юбилейном гала-концерте в Метрополитен-опера
Нью-Йорк, 7 мая 2017 года© WQXR
24 ноября в Метрополитен-опера в Нью-Йорке начнется серия исполнений Реквиема Верди, посвященных памяти российского оперного певца Дмитрия Хворостовского (1962-2017).
«Метрополитен скорбит о безвременном уходе Дмитрия Хворостовского, великого русского баритона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Метрополитен-опера.
С 1995 года, отмечают в театре, Дмитрий Хворостовский выступил на его сцене более 180 раз, исполнив, в частности, партии Елецкого в «Пиковой даме», Жермона в «Травиате», Андрея Болконского в «Войне и мире», Родриго в «Дон Карлосе», Ренато в «Бале-маскараде», Де Луны в «Трубадуре», заглавные партии в «Дон Жуане», «Риголетто» и «Евгении Онегине».
Последнее выступление Дмитрия Хворостовского в Метрополитен-опера состоялось в мае 2017 года на гала-концерте, посвященном 50-летию нью-йоркского театра.
«Дмитрий был одним из величайших оперных певцов всех времен, поистине артистом на века, — сказал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гелб. — Помимо потрясающего певческого дара он обладал огромной сценической притягательностью и харизмой, перед которыми не могли устоять ни обожавшие его зрители, ни преданные ему коллеги. Всем нам в Метрополитен будет его очень не хватать».
Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.
новости
18:26В Москве состоится премьера кантаты «SOS» Веры Мартынов и Алексея Сысоева
17:10Музей истории ГУЛАГа и «Москино» покажут фильм «Защитник Седов»
15:54«Эксмо» представило новое издательство литературы non-fiction
15:21Fragment Gallery объявила международный open call для кураторов
13:41В Некрасовке откроется философский клуб для подростков
13:03Михаил Ходорковский объединит медиа на новом ресурсе
12:12В Метрополитен-опера исполнят Реквием Верди в память о Дмитрии Хворостовском
10:53В московских музеях появится бесплатный Wi-Fi
Вчера
18:48Юрий Фаворин выступит в МосквеВсе новости