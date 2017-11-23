В Метрополитен-опера исполнят Реквием Верди в память о Дмитрии Хворостовском

Дмитрий Хворостовский на юбилейном гала-концерте в Метрополитен-опера

Нью-Йорк, 7 мая 2017 года © WQXR

24 ноября в Метрополитен-опера в Нью-Йорке начнется серия исполнений Реквиема Верди, посвященных памяти российского оперного певца Дмитрия Хворостовского (1962-2017).

«Метрополитен скорбит о безвременном уходе Дмитрия Хворостовского, великого русского баритона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Метрополитен-опера.

С 1995 года, отмечают в театре, Дмитрий Хворостовский выступил на его сцене более 180 раз, исполнив, в частности, партии Елецкого в «Пиковой даме», Жермона в «Травиате», Андрея Болконского в «Войне и мире», Родриго в «Дон Карлосе», Ренато в «Бале-маскараде», Де Луны в «Трубадуре», заглавные партии в «Дон Жуане», «Риголетто» и «Евгении Онегине».

Последнее выступление Дмитрия Хворостовского в Метрополитен-опера состоялось в мае 2017 года на гала-концерте, посвященном 50-летию нью-йоркского театра.

«Дмитрий был одним из величайших оперных певцов всех времен, поистине артистом на века, — сказал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гелб. — Помимо потрясающего певческого дара он обладал огромной сценической притягательностью и харизмой, перед которыми не могли устоять ни обожавшие его зрители, ни преданные ему коллеги. Всем нам в Метрополитен будет его очень не хватать».

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.













