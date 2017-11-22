Лондонская Королевская опера посвятит премьеру памяти Дмитрия Хворостовского

Лондонская Королевская опера посвятит премьеру памяти Дмитрия ХворостовскогоДмитрий Хворостовский в опере «Евгений Онегин» на сцене Королевской оперы. Лондон, 16 декабря 2015 года© Bill Cooper / ROH
Назначенная на декабрь премьера оперы «Риголетто» на сцене Королевской оперы в Лондоне будет посвящена памяти российского оперного певца Дмитрия Хворостовского (1962-2017).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Королевской оперы Энн Ричардс.
«Мы посвятим премьеру "Риголетто" 14 декабря памяти Хворостовского. Это была постановка, в которой Дмитрий пел в 2005 году, — рассказала она. — Последний раз Дмитрий выступал с нами в роли "Онегина" с декабря 2015 до января 2016».
«Очень опечален новостями о кончине Дмитрия Хворостовского, — сказал директор Королевской оперы Оливер Мирс. — Нам будет не хватать его артистизма, его богатого и красивого голоса, того, как он вел себя на сцене и за ее пределами. Он был отличным исполнителем, полным юмора, очень тактичным».
«Мир оперы потерял одного из своих ведущих актеров, которого будет очень не хватать», — добавил он.
Дмитрий Хворостовский умер сегодня, 22 ноября, в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.
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