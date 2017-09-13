Объявлен шорт-лист Букера© J. Ruth Kelly
Сегодня, 13 сентября, в Лондоне объявлен шорт-лист Букеровской премии 2017 года.
Из «длинного списка» жюри Букера выбрало шесть книг-финалистов:
- «4 3 2 1» — Пол Остер (США);
- «История волков» (History of Wolves) — Эмили Фридлунд (США);
- «Западный выход» (Exit West) — Мохсин Хамид (Пакистан-Великобритания);
- «Элмет» (Elmet) — Фиона Мозли (Великобритания);
- «Осень» (Autumn) — Али Смит (Великобритания);
- «Линкольн в бардо» (Lincoln in the Bardo) — Джордж Сондерс (США).
«Короткий список этого года, в который попали шесть уникальных и пронизанных атмосферой храбрости книг, которые сообща выступают против границ условностей, представляет собой как признание авторов с именем, так и вводит на литературную сцену новые имена. Веселые, искренние, печальные и безжалостные — эта группа романов основана на традициях, но также имеет черты радикальности и современности. Эмоциональный, культурный, политический и интеллектуальный спектр этих книг является выдающимся, а те способы, при помощи которых они бросают вызов нашему мышлению, являются свидетельством силы литературы», — приводит ТАСС комментарий председателя жюри Лолы Янг.
В шорт-лист не попали два романа, считавшиеся фаворитами: «Министерство наивысшего счастья» (The Ministry of Utmost Happiness) букеровского лауреата 1997 года Арудндати Роя (Индия) и «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad) Колсона Уайтхеда (США), получившая в этом году Пулитцеровскую премию.
Лауреат премии и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов будет объявлен в Лондоне 17 октября.
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