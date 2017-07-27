 
11:06 27 июля 2017Новости
10240
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Объявлен лонг-лист Букера

News_detailed_picture© The Man Booker Prize / YouTube

Сегодня, 27 июля, опубликован «длинный список» книг, претендующих на Букеровскую премию 2017 года.

В списке, который приводится на сайте премии, 13 произведений писателей из Великобритании, Индии, Ирландии, Пакистана и США, в том числе роман Колсона Уайтхеда «Подземная железная дорога», получивший в этом году Пулитцеровскую премию.

Лонг-лист Букеровской премии 2017 года:

  • «4 3 2 1» — Пол Остер (США);
  • «Days Without End» — Себастьян Барри (Ирландия);
  • «History of Wolves» — Эмили Фридлунд (США);
  • «Exit West» — Мохсин Хамид (Пакистан-Великобритания);
  • «Solar Bones» — Майк Маккормак (Ирландия);
  • «Reservoir 13» — Джон Макгрегор (Великобритания);
  • «Elmet» — Фиона Мозли (Великобритания);
  • «The Ministry Of Utmost Happiness» — Арундати Рой (Индия);
  • «Lincoln in the Bardo» — Джордж Сондерс (США);
  • «Home Fire» — Камила Шамси (Великобритания-Пакистан);
  • «Autumn» — Али Смит (Великобритания);
  • «Swing Time» — Зэди Смит (Великобритания);
  • «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad) — Колсон Уайтхед (США).

К 13 сентября жюри Букеровской премии выберет из этого списка шесть книг-финалистов. Лауреат премии и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов будет объявлен в Лондоне 17 октября.

В прошлом году премия была присуждена роману «Распродажа» (The Sellout) Пола Битти, который стал первым лауреатом из США за 48-летнюю историю Букера.

Комментарии

Сегодня на сайте

История болезниColta Specials
История болезни 

Таинственная инфекция и границы реальности в полудокументальной фотокниге Ивана Петроковича

27 июля 20177880