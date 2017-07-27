Объявлен лонг-лист Букера© The Man Booker Prize / YouTube
Сегодня, 27 июля, опубликован «длинный список» книг, претендующих на Букеровскую премию 2017 года.
В списке, который приводится на сайте премии, 13 произведений писателей из Великобритании, Индии, Ирландии, Пакистана и США, в том числе роман Колсона Уайтхеда «Подземная железная дорога», получивший в этом году Пулитцеровскую премию.
Лонг-лист Букеровской премии 2017 года:
- «4 3 2 1» — Пол Остер (США);
- «Days Without End» — Себастьян Барри (Ирландия);
- «History of Wolves» — Эмили Фридлунд (США);
- «Exit West» — Мохсин Хамид (Пакистан-Великобритания);
- «Solar Bones» — Майк Маккормак (Ирландия);
- «Reservoir 13» — Джон Макгрегор (Великобритания);
- «Elmet» — Фиона Мозли (Великобритания);
- «The Ministry Of Utmost Happiness» — Арундати Рой (Индия);
- «Lincoln in the Bardo» — Джордж Сондерс (США);
- «Home Fire» — Камила Шамси (Великобритания-Пакистан);
- «Autumn» — Али Смит (Великобритания);
- «Swing Time» — Зэди Смит (Великобритания);
- «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad) — Колсон Уайтхед (США).
К 13 сентября жюри Букеровской премии выберет из этого списка шесть книг-финалистов. Лауреат премии и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов будет объявлен в Лондоне 17 октября.
В прошлом году премия была присуждена роману «Распродажа» (The Sellout) Пола Битти, который стал первым лауреатом из США за 48-летнюю историю Букера.
новости
Вчера
17:59В Большом театре рассматривают перенос премьеры «Нуреева» на декабрь
15:33Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
13:26В Москве пройдет выставка студенческих архитектурных проектов
12:48Серебренников снимает фильм о Цое
11:06Объявлен лонг-лист Букера
10:35Валерий Гергиев выступит на Тихоокеанском музыкальном фестивале в Японии
26 июля 2017
17:25В Москве поставили памятник Ивану Грозному
17:00Мэтт Грейнинг выпустит новый сериалВсе новости