Объявлен лонг-лист Букера

© The Man Booker Prize / YouTube

Сегодня, 27 июля, опубликован «длинный список» книг, претендующих на Букеровскую премию 2017 года.

В списке, который приводится на сайте премии, 13 произведений писателей из Великобритании, Индии, Ирландии, Пакистана и США, в том числе роман Колсона Уайтхеда «Подземная железная дорога», получивший в этом году Пулитцеровскую премию.

Лонг-лист Букеровской премии 2017 года:

«4 3 2 1» — Пол Остер (США);

«Days Without End» — Себастьян Барри (Ирландия);

«History of Wolves» — Эмили Фридлунд (США);

«Exit West» — Мохсин Хамид (Пакистан-Великобритания);

«Solar Bones» — Майк Маккормак (Ирландия);

«Reservoir 13» — Джон Макгрегор (Великобритания);

«Elmet» — Фиона Мозли (Великобритания);

«The Ministry Of Utmost Happiness» — Арундати Рой (Индия);

«Lincoln in the Bardo» — Джордж Сондерс (США);

«Home Fire» — Камила Шамси (Великобритания-Пакистан);

«Autumn» — Али Смит (Великобритания);

«Swing Time» — Зэди Смит (Великобритания);

«Подземная железная дорога» (The Underground Railroad) — Колсон Уайтхед (США).

К 13 сентября жюри Букеровской премии выберет из этого списка шесть книг-финалистов. Лауреат премии и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов будет объявлен в Лондоне 17 октября.

В прошлом году премия была присуждена роману «Распродажа» (The Sellout) Пола Битти, который стал первым лауреатом из США за 48-летнюю историю Букера.



