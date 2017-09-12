В Новой Голландии откроется Студия Дианы Вишнёвой

20 сентября на острове Новая Голландия в Петербурге откроется «Студия Дианы Вишнёвой Context Pro. Современный танец. Йога».

Студия расположится в здании «Бутылка» в помещениях общей площадью 190 кв.м и станет первым танцевальным пространством в Петербурге, которое объединит профессиональных артистов балета и широкую аудиторию, желающую стать ближе к танцевальному искусству.

В день открытия Context Pro во дворе «Бутылки» состоится концерт с участием Дианы Вишнёвой, Александра Сергеева, Кристины Шапран (Мариинский театр), Дениса Савина, Анастасии Сташкевич, Вячеслава Лопатина (Большой театр). Ксении Барбашевой и Александра Таранова (Пермский театр оперы и балета).

Свои работы покажут молодые хореографы, победители международного фестиваля современной хореографии CONTEXT.Diana Vishneva Владимир Варнава, Ольга Васильева, КОнстантин Кейхель и Лилия Бурдинская.

Занятия студии будут проводиться одновременно для профессионалов и любителей. В программе балетные классы разного уровня, занятия современным танцем, мастер-классы ведущих российских и зарубежных педагогов и хореографов, йога, программа для детей от 7 лет, лечебная гимнастика Айкуне и образовательный блок, включающий кинопоказы, лекции и творческие встречи с хореографами и артистами.

Куратором балетной программы студии назначен премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов. Также среди педагогов Context Pro Юлия Чай, Владимир Варнава, Абай Баймагамбетов, Людмила Ковалева, Эльвира Тарасова, Андрей Баталов, Дарья Павленко. Отдельным большим направлением студии станет работа с молодыми российскими хореографами, которые смогут репетировать и показывать свои работы в ее залах.



