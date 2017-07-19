На Новой Голландии откроется «Бутылка»

29 июля состоится открытие «Бутылки» – третьего по счету отреставрированное исторического здания на острове Новая Голландия в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», главным событием открытия станет выступление молодежной оперной труппы Большого театра со специальной программой в декорациях творческой мануфактуры «П.Т.Х.».

Здание бывшей военной тюрьмы общей площадью 6000 кв.м с внутренним двором было построено в 1828 году по проекту архитектора Александра Штауберта. Оно имеет круглую форму и напоминает горлышко бутылки (существует предположение, что отсюда пошло выражение «лезть в бутылку»).

В новейшей истории Новой Голландии «Бутылка» станет центром острова, где под одной крышей будут собраны проекты в области дизайна, моды, гастрономии и спорта. В круглом дворе разместится «малая сцена» парка с собственной программой концертов, кинопоказов и других событий.

Реставрация и адаптация «Бутылки» под новые функции заняли почти два года, здание сложной формы необходимо было оснастить современными сетями и коммуникациями, вентиляционной системой и другим инженерно-техническим обеспечением.

В здании установлены два лифтовых подъемника в стиле ар-деко, 228 новых деревянных окон с латунными состаренными кремальерами, 163 двери, восстановленые по оригинальным чертежам, отреставрирована кирпичная кладка внутреннего и внешнего фасадов здания, а также пространств первого этажа и обеих лестниц, которым вернули оригинальную облицовку ступеней из путиловского известнякового камня и ажурные чугунные перила. В кровле появился мансардный четвертый этаж, где находится просторное рабочее пространство и штаб-квартира проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».

Двор освещает 40 светящихся «пуль» высотой 2,5 м из грубого черного металла и воздушных стеклянных тубусов. По внутреннему фасаду установлена система выкатных маркиз разных цветов, под которыми расположатся летние террасы арендаторов первого этажа, поддерживая таким образом идею городской торговой улицы, замкнутой в кольцо. Здесь же зимой будет проходить Новогодний базар с праздничными инсталляциями.

Центральный вход в здание оформлен таким же чугунным ажурным козырьком-балконом, как и вход в «Кузню». Вместе с «Бутылкой» откроется существенный отрезок территории и увеличится парковая площадь, доступная для посетителей.

Запуск здания завершит первый этап реставрации и реорганизации острова. Следующий корпус — со стороны площади Труда — по плану откроется в 2019 году.

Дизайн общих пространств и все детали интерьеров разработали архитектурное бюро Ludi Architects и Любовь Леонтьева совместно с командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Обновленный парк вместе с павильонами, зданиями «Кузня» и «Дом Коменданта», а теперь и «Бутылкой» задуман как единое пространство. Поэтому все решения и приемы перекликаются в интерьерах, навигации и отделке всех архитектурных построек острова. Важной задачей было создать здесь ощущение того, что остров был таким всегда. Хотя на самом деле здания ранее не имели такого сложного убранства внутренних помещений в силу своих первоначальных функций.



