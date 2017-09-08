Подведены итоги конкурса органистов имени Таривердиева

© Конкурс имени Микаэла Таривердиева

8 сентября в Кафедральном соборе Калининграда были названы победители X Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.

Первую премию получила Зита Науратилл (Венгрия), вторую премию — Мансур Юсупов (Россия), третью премию — Мария Лесовиченко (Россия) и Кшиштоф Мусял (Польша).

Диплома жюри удостоен Тайлер Бомер (США), ему также присуждена специальная премия «За лучшее исполнение произведений М. Таривердиева».

Кроме того, все финалисты получают ангажемент на сольные выступления в престижных концертных залах Европы и США.

Объявляя лауреатов конкурса, председатель жюри, органист и композитор, профессор Венского университета Мартин Хазельбек отметил, что в этом году сделать выбор было особенно трудно, поскольку уровень конкурсантов был очень высоким.

В X Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева приняли участие 19 исполнителей из Австралии, Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Литвы, Польши, России и Чехии. Прослушивания конкурса проводились в Гамбурге, Лоуренсе и Москве, полуфинал и финал — в Калининграде.

Конкурс имени Микаэла Таривердиева — единственный в России международный конкурс органистов — проводится с 1999 года при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, Министерства иностранных дел РФ и мэрии Калининграда.

Конкурс проходит раз в два года. В 2015 году лауреатами и дипломантами конкурса стали музыканты из Японии, Германии, Италии, России и Южной Кореи.



