В ХХС пройдет концерт памяти жертв авиакатастрофы под Сочи© Информационное партнерство Бедуш & Маренникова
21 сентября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве состоится благотворительный концерт «Помним» в память о погибших при крушении Ту-154 под Сочи 25 декабря 2016 года.
Жертвами авиакатастрофы стали 92 человек, среди которых были глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и его руководитель Валерий Халилов, корреспонденты трех российских телеканалов.
В концерте примут участие Патриарший хор храма Христа Спасителя, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, а также Галина Босая и группа BOSÁYA.
Концерт завершится исполнением Псалма 90 из цикла «XII Священных псалмов».
Ведущие — Аристарх Ливанов и Анна Шатилова.
На вечере будет проводиться сбор средств, которые, как и выручка от продажи билетов, будут направлены семьям погибших и подопечным Межрегиональной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».
Телетрансляция вечера памяти состоится в годовщину авиакатастрофы, 25 декабря 2017 года.
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