Артисты ансамбля имени Александрова погибли в авиакатастрофе© Департамент культуры города Москвы
Сегодня, 25 декабря, над Черным морем неподалеку от Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны России, на котором на сирийскую авиабазу Хмеймим летели 68 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.
Как сообщает ТАСС, среди них был руководитель ансамбля Валерий Халилов. Также на борту Ту-154 находились исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), восемь члены экипажа, военнослужащие и журналисты.
Полный список публикует «Российская газета».
Самолет, совершавший рейс Чкаловский — Хмеймим, пропал с радаров около половины седьмого утра после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. По предварительным данным, причиной крушения была техническая неисправность или ошибка пилотирования, передает РИА Новости. На месте крушения проводится поисковая операция.
«Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. — приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра Дмитрия Медведева. — В числе погибших журналисты, военнослужащие и музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией... Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь».
Понедельник, 26 декабря, будет объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, заявил президент Владимир Путин.
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