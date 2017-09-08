Раскрыты подробности сюжета нового романа Пелевина© Издательство «Эксмо»
Издательство «Эксмо» рассказало о сюжете и главных героях нового романа Виктора Пелевина «IPhuck 10», который поступит в продажу в конце сентября.
Согласно информации на сайте «Эксмо», главные герои романа — литературно-полицейский алгоритм Порфирий Петрович, который «расследует преступления и одновременно пишет об этом детективные романы, зарабатывая средства для Полицейского Управления» и «Маруха Чо — искусствовед с большими деньгами и баба с яйцами по официальному гендеру».
Маруха Чо берет Порфирия в аренду для анализа рынка искусства первой четверти XXI века.
«iPhuck 10 — самый дорогой любовный гаджет на рынке и одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича. Это настоящий шедевр алгоритмической полицейской прозы конца века — энциклопедический роман о будущем любви, искусства и всего остального», — говорится в сообщении издательства.
Также объявлено, что роман выйдет 30 сентября тиражом 55 тысяч экземпляров и уже доступен для предзаказа.
Ранее вместо описания книги приводились только хэштеги, такие как:
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- #тыполюбитьзаставиласебя,чтобыплеснутьмневдушучернымядом
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