Выходит новый роман Пелевина

Этой осенью издательство «Эксмо» выпустит новый роман Виктора Пелевина «iPhuck 10».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Эксмо».

«Пока никаких точных дат нет, это произойдет осенью», — сказал он, добавив, что никакой дополнительной информацией о романе «iPhuck 10» не располагает: «Мне его даже не показывали».

В пресс-релизе издательства вместо описания книги приводятся только хэштеги, среди них:

#gadgets

#искусственный интеллект

#современное искусство

#детектив

#gender studies

#триллер

#куда все катится

#тыполюбитьзаставиласебя,чтобыплеснутьмневдушучернымядом.

«iPhuck 10» — пятнадцатый роман Пелевина. Четырнадцатый, «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», который автор охарактеризовал как «гибридный роман», вышел год назад также в издетельстве «Эксмо»







