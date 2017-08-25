«Квадрат» Рубена Эстлунда выдвинули на «Оскар» от Швеции© A-One Films
Швеция выдвинула сатирическую драму режиссера Рубена Эстлунда «Квадрат» (The Square) на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Главные роли в фильме, над которым работали кинематографисты из Швеции, Германии, Франции и Дании, исполнили Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, Терри Нотари и Кристофер Лессо.
В мае «Квадрат» победил на 70-м Международном Каннском кинофестивале. В российский прокат фильм Рубена Эстлунда выходит 7 сентября.
«"Квадрат" — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки — все от него без ума. Но когда средь бела дня у Кристиана крадут бумажник и телефон, он садится в свою "Теслу" и пускается в авантюру-реванш», — сообщает о фильме компания A-One Films, которая занимается его прокатом в России.
Прием заявок от создателей фильмов, претендующих на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», заканчивается 2 октября.
Список номинантов будет объявлен 23 января 2018 года, 90-я церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.
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