Начинается кинофестиваль «Короче»© Фестиваль короткометражного кино «Короче»
Сегодня, 18 августа, в Калининграде открывается фестиваль короткометражного кино «Короче».
В этом году на участие в фестивале было подано более 1600 заявок из 52 регионов России и 37 стран, передает ТАСС. В конкурсную программу отобраны 38 фильмов, в том числе «Бездна» Сергея Дьячковского и Ильи Силаева, «Гейм» Алексея Дыховичного, «8» Ирины Гуйван, «Кризис среднего возраста» Алексея Наумова, «Молоко» Дарьи Власовой, «Потерянный путь» Амира Сальянова, «Селфи» Андрея Картавцева, «Спасибо деду» Татьяны Полосиной.
Жюри фестиваля «Короче» — продюсеры Игорь Толстунов (председатель) и Вячеслав Муругов, режиссер Борис Хлебников, актеры Петр Федоров и Екатерина Климова, писатель Евгений Гришковец и спортсменка Елена Исинбаева — выберут российского или зарубежного режиссера, снявшего лучший короткометражный фильм на русском языке. Победитель получит денежный приз и возможность заключить контракт на участие в больших кинопроектах.
На фестивале также будут работать секции «Делай Короче», «Чистая энергия», «Человечность», «Темная материя», «Перспективы» и «Короче. Панорама».
В первый день фестиваля состоится премьера основанного на реальных событиях фильма о спасении советской орбитальной станции «Салют-7» режиссера Клима Шипенко с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях.
Кроме того, в программе специальные показы фильмов «Ледокол» (его представят продюсер Игорь Толстунов и исполнитель главной роли Петр Федоров), «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова и других картин.
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