Объявлены фильмы конкурсной программы фестиваля «Короче»

Фестиваль короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 18 по 20 августа, объявил основную конкурсную программу.

19 и 20 августа в старейшем калинигрдаском кинотеатре «Заря» будут показаны 38 фильмов, созданных кинематографистами из Казани, Киева, Лос-Анджелеса, Минска, Москвы, Новосибирска и Петербурга.

Среди них «8» Ирины Гуйван, «Бездна» Сергея Дьячковского и Ильи Силаева, «Гейм» Алексея Дыховичного, «Кризис среднего возраста» Алексея Наумова, «Молоко» Дарьи Власовой, «Потерянный путь» Амира Сальянова, «Селфи» Андрея Картавцева, «Спасибо деду» Татьяны Полосиной.

Внеконкурсная программа будет объявлена до конца недели.

В жюри фестиваля «Короче» в этом году входят продюсеры Игорь Толстунов (председатель) и Вячеслав Муругов, режиссер Борис Хлебников, актеры Петр Федоров и Екатерина Климова, писатель Евгений Гришковец и спортсменка Елена Исинбаева.

Им предстоит выбрать российского или зарубежного режиссера, снявшего лучший короткометражный фильм на русском языке.

Победитель получит денежный приз и возможность заключить контракт на участие в больших кинопроектах. В 2016 году Игорь Толстунов выступил продюсером полнометражной комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», которая выросла из одноименной короткометражки Кирилла Васильева, получившей Гран-при фестиваля «Короче-2016».



