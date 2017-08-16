Томас Зандерлинг стал главным дирижером оркестра Новосибирской филармонии

© Новосибирская государственная филармония

15 августа официально вступил в силу контракт главного дирижера Новосибирского академического симфонического оркестра Томаса Зандерлинга.

Как сообщает пресс-служба Новосибирской государственной филармонии, первые концерты в новой должности дирижер даст 17 и 18 сентября, они будут посвящены памяти создателя оркестра Арнольда Каца.

Томас Зандерлинг родился в Новосибирске в семье известного дирижера Курта Зандерлинга, с конца 1970-х годов сотрудничал с Новосибирским академическим симфоническим оркестром, последние десять лет был его главным приглашенным дирижером, записывался с оркестром и ездил с ним в зарубежные турне.

В 2007–2017 годах художественным руководителем и главным дирижером оркестра был Гинтарас Ринкявичус, возглавивший коллектив после смерти Арнольда Каца — основателя и на протяжении более 50 лет бессменного руководителя коллектива. О назначении Томаса Зандерлинга главным дирижером было объявлено в марте 2017 года.

Главным приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра останется Фабио Мастранжело, который занимает этот пост в течение последних 10 лет.



