Томас Зандерлинг стал главным дирижером оркестра Новосибирской филармонии© Новосибирская государственная филармония
15 августа официально вступил в силу контракт главного дирижера Новосибирского академического симфонического оркестра Томаса Зандерлинга.
Как сообщает пресс-служба Новосибирской государственной филармонии, первые концерты в новой должности дирижер даст 17 и 18 сентября, они будут посвящены памяти создателя оркестра Арнольда Каца.
Томас Зандерлинг родился в Новосибирске в семье известного дирижера Курта Зандерлинга, с конца 1970-х годов сотрудничал с Новосибирским академическим симфоническим оркестром, последние десять лет был его главным приглашенным дирижером, записывался с оркестром и ездил с ним в зарубежные турне.
В 2007–2017 годах художественным руководителем и главным дирижером оркестра был Гинтарас Ринкявичус, возглавивший коллектив после смерти Арнольда Каца — основателя и на протяжении более 50 лет бессменного руководителя коллектива. О назначении Томаса Зандерлинга главным дирижером было объявлено в марте 2017 года.
Главным приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра останется Фабио Мастранжело, который занимает этот пост в течение последних 10 лет.
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