Томас Зандерлинг возглавит оркестр Новосибирской филармонии

Главным дирижером симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии назначен немецкий дирижер, уроженец Новосибирска Томас Зандерлинг.

Как сообщает новосибирский сайт «НГС. Новости», он сменит на этом посту Гинтараса Ринкявичуса, который возглавлял оркестр с 2007 года.

«Действительно, контракт маэстро Ринкявичуса истекает в конце текущего концертного сезона. Мы очень благодарны маэстро за те 10 лет, что он возглавлял оркестр. — прокомментировал художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский. — Он руководил коллективом в тяжелое время — когда внимание было приковано к тому, как будет жить и развиваться коллектив после ухода из жизни своего создателя, маэстро Каца. На годы руководства маэстро Ринкявичуса пришелся период, когда оркестр работал без собственного зала — репетировал в ДК "Строитель", а выступал на сцене ДКЖ. Было много больших, знаковых событий, были большие и успешные гастрольные туры, был успех и — главное — было развитие».

Художественный руководитель филармонии также сообщил, что контракт с Томасом Зандерлингом заключен на три года, а решение о его назначении принято художественным советом оркестра.

«Маэстро работает с коллективом не один десяток лет, последние 10 лет он находился в статусе главного приглашенного дирижера. Он прекрасно знает коллектив, также провел с ним не одно зарубежное турне. Томас Куртович — представитель настоящей дирижерской династии. Он родился, кстати, в Новосибирске — в семье ленинградского дирижера Курта Зандерлинга, находившегося в годы Второй мировой войны в эвакуации в нашем городе вместе с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии», — сказал Владимир Калужский.

Он выразил уверенность в том, что «маэстро Зандерлинг в новом статусе привнесет в жизнь оркестра новые профессиональные и творческие ощущения» и отметил, что «дирижер готов отказываться от разного рода зарубежных предложений и значительное время проводить в Новосибирске, плотно работая с коллективом».



