 
14:42 6 марта 2017Новости
3120
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Томас Зандерлинг возглавит оркестр Новосибирской филармонии

News_detailed_picture© John Gingrich Management

Главным дирижером симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии назначен немецкий дирижер, уроженец Новосибирска Томас Зандерлинг.

Как сообщает новосибирский сайт «НГС. Новости», он сменит на этом посту Гинтараса Ринкявичуса, который возглавлял оркестр с 2007 года.

«Действительно, контракт маэстро Ринкявичуса истекает в конце текущего концертного сезона. Мы очень благодарны маэстро за те 10 лет, что он возглавлял оркестр. — прокомментировал художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский. — Он руководил коллективом в тяжелое время — когда внимание было приковано к тому, как будет жить и развиваться коллектив после ухода из жизни своего создателя, маэстро Каца. На годы руководства маэстро Ринкявичуса пришелся период, когда оркестр работал без собственного зала — репетировал в ДК "Строитель", а выступал на сцене ДКЖ. Было много больших, знаковых событий, были большие и успешные гастрольные туры, был успех и — главное — было развитие».

Художественный руководитель филармонии также сообщил, что контракт с Томасом Зандерлингом заключен на три года, а решение о его назначении принято художественным советом оркестра.

«Маэстро работает с коллективом не один десяток лет, последние 10 лет он находился в статусе главного приглашенного дирижера. Он прекрасно знает коллектив, также провел с ним не одно зарубежное турне. Томас Куртович — представитель настоящей дирижерской династии. Он родился, кстати, в Новосибирске — в семье ленинградского дирижера Курта Зандерлинга, находившегося в годы Второй мировой войны в эвакуации в нашем городе вместе с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии», — сказал Владимир Калужский.

Он выразил уверенность в том, что «маэстро Зандерлинг в новом статусе привнесет в жизнь оркестра новые профессиональные и творческие ощущения» и отметил, что «дирижер готов отказываться от разного рода зарубежных предложений и значительное время проводить в Новосибирске, плотно работая с коллективом».

Комментарии

Сегодня на сайте

Время «ДДТ»Colta Specials
Тест: Время «ДДТ» 

Образовательный проект «Твоя история» представляет: вспомни новейшую историю нашей страны по песням Юрия Шевчука

3 марта 2017167670
Балабанов и империяОбщество
Балабанов и империя 

Что делать с «неудобными» местами у Балабанова, как раз теми, за которые его любят патриоты? Мария Кувшинова предлагает новый ответ

2 марта 2017246580
КипишСовременная музыка
Кипиш 

Как устроена Boiler Room — международная серия закрытых вечеринок и глобальная платформа продвижения андеграундной музыки

1 марта 201736180