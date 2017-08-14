Вручены призы фестиваля «Окно в Европу»Кадр из фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»© XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу»
12 августа в Выборге завершился XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». В игровом конкурсе «Осенние премьеры» победил фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
Как сообщает сайт фестиваля, этот же фильм занял третье место в конкурсе «Выборгский счет», исполнитель главной роли Евгений Ткачук получил специальный приз жюри за лучшую мужскую роль, а приз медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России «За сценарий» — Алексей Бородачев (фильмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Жили-были»).
Главный приз анимационного конкурса присужден фильму «Рыбы, пловцы, корабли» режиссеров Андрея Кулева и Дмитрия Геллера с формулировкой «За поэтичность и мастерское владение языком восточной культуры».
Приз за победу в конкурсе «Копродукция. Окно в мир» вручен Юлии Мишкинене, продюсеру фильма «Красный русский» (Россия-Бразилия-Португалия).
Специальный приз «За понимание страхов детской души» получил фильм «Бирюк» Полины Федоровой, в конкурсе неигрового кино победил фильм «Форсаж. Возвращение» Натальи Гугуевой, специальный приз «За гармоничное сочетание реального и метафорического» присужден фильму «Последний вальс» Юлии Бобковой.
Фестиваль российского кино «Окно в Европу» проводится с 1993 года. В этом году в его программах было более 130 фильмов, в качестве символа фестиваля был выбран образ актера, режиссера и сценариста Сергея Бодрова-младшего (1971–2002).
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