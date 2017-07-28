Фестиваль «Окно в Европу» посвятили Сергею Бодрову-младшему© XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу»
Образ актера, режиссера и сценариста Сергея Бодрова-младшего выбран символом 25-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 6 по 12 августа 2017 года.
«Знаком времени возникновения фестиваля, который зарождался в начале 90-х, символом последнего 25-летия, символом новейшей истории российского кино, можно назвать кинематограф Алексея Балабанова. По словам критика Антона Долина, многие увидели в балабановском Даниле Багрове "героя эпохи, персонажа, олицетворявшего время"», — пишут организаторы фестиваля на его сайте.
В этом году «Окно в Европу» представит более 130 фильмов, сообщает «ПрофиСинема».
В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли 11 картин, в том числе «Лавстори» Петра Тодоровского и «То, что во мне» Гарика Сукачева. В программе «Копродукция. Окно в мир» участвуют 9 картин, созданных российскими кинематографистами совместно с коллегами из Бразилии, Грузии, Индии, Испании, Латвии, Польши, Финляндии, Франции, Хорватии и Эстонии.
Среди фильмов конкурса «Выборгский счет» «Артимия» Бориса Хлебникова, «Карп отмороженный» Александра Котта и «Теснота» Кантемира Балагова.
Также на фестивале запланированы конкурсы неигрового и анимационного кино, внеконкурсные программы, спецпоказы и мастер-классы, которые проведут Карен Шахназаров, Дмитрий Быков и Вадим Абдрашитов.
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