Фестиваль «Окно в Европу» посвятили Сергею Бодрову-младшему

© XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Образ актера, режиссера и сценариста Сергея Бодрова-младшего выбран символом 25-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 6 по 12 августа 2017 года.

«Знаком времени возникновения фестиваля, который зарождался в начале 90-х, символом последнего 25-летия, символом новейшей истории российского кино, можно назвать кинематограф Алексея Балабанова. По словам критика Антона Долина, многие увидели в балабановском Даниле Багрове "героя эпохи, персонажа, олицетворявшего время"», — пишут организаторы фестиваля на его сайте.

В этом году «Окно в Европу» представит более 130 фильмов, сообщает «ПрофиСинема».

В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли 11 картин, в том числе «Лавстори» Петра Тодоровского и «То, что во мне» Гарика Сукачева. В программе «Копродукция. Окно в мир» участвуют 9 картин, созданных российскими кинематографистами совместно с коллегами из Бразилии, Грузии, Индии, Испании, Латвии, Польши, Финляндии, Франции, Хорватии и Эстонии.

Среди фильмов конкурса «Выборгский счет» «Артимия» Бориса Хлебникова, «Карп отмороженный» Александра Котта и «Теснота» Кантемира Балагова.

Также на фестивале запланированы конкурсы неигрового и анимационного кино, внеконкурсные программы, спецпоказы и мастер-классы, которые проведут Карен Шахназаров, Дмитрий Быков и Вадим Абдрашитов.



