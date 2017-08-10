Журналиста РБК приговорили к 3,5 годам за экстремизм

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Сегодня, 10 августа, Тверской районный суд Москвы признал специального корреспондента РБК Александра Соколова виновным в организации экстремистской организации и приговорил его к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.

Обвинение сочло, что организация под названием ЗОВ была создана для прикрытия деятельности организации Юрия Мухина «Армия воли народа», запрещенной в 2010 году за экстремизм, сообщает РБК.

В результате Мухин получил 4 года условного срока, а активисты ЗОВ Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш — по 4 года колонии общего режима.

Александр Соколов известен как автор расследований о коррупции, в частности, резонансного расследования о строительстве космодрома «Восточный». Летом 2015 года он был арестован и с тех пор содержался в СИЗО.

В защиту Соколова выступали омбудсмены Татьяна Москалькова и Элла Памфилова, Совет при президенте РФ по правам человека и международная организация «Репортеры без границ». В июле петицию в поддержку Соколова, инициированную Профсоюзом журналистов, подписали 282 человека — именно по этой статье (282.2 УК РФ) судили корреспондента РБК.







