Обращение в защиту журналиста Александра Соколова
282 журналиста поставили подписи под обращением в защиту журналиста Александра Соколова: он писал о коррупции, теперь его судят за экстремизм
Профсоюз журналистов и работников СМИ попросил коллег подписать обращение в защиту Александра Соколова, который уже два года находится в СИЗО по надуманному обвинению. За сутки текст подписали 282 журналиста: именно по этой статье (282.2 УК РФ) судят журналиста-расследователя, писавшего о коррупции в России. Вы можете также оставить свои подписи в комментариях к обращению.
В Тверском районном суде Москвы уже много месяцев судят нашего коллегу, журналиста РБК Александра Соколова. Соколов — талантливый журналист-расследователь, который писал в РБК о коррупции, он — автор резонансного расследования о строительстве космодрома «Восточный». Почти два года Александр находится в СИЗО.
Соколова и нескольких его товарищей обвиняют в экстремизме — якобы они продолжили деятельность запрещенной судом «Армии воли народа» и пропагандировали идею проведения референдума «за ответственную власть» (часть 1 статьи 282.2). За все время слушаний в суде обвинение практически ничего не говорило о роли Соколова, ему вменяется лишь то, что он администрировал сайт организации.
Сам Соколов уверен, что уголовное преследование связано с его журналистской и научной деятельностью: дело появилось после защиты кандидатской диссертации на тему «Влияние рентоориентированного поведения на инвестиции госкорпораций», где Александр исследовал проблему коррупции и неэффективного расходования средств госкорпорациями «Ростех», «Роснано», «Росатом» и «Олимпстрой». По его словам, летом 2013 года представитель прокуратуры сообщил ему, что руководство «Ростеха» осталось недовольно содержанием его диссертации.
Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента РБК о находящемся в СИЗО Соколове и пообещал разобраться — на положение нашего коллеги это никак не повлияло. Правозащитный центр «Мемориал» признал Соколова и его товарищей Мухина, Барабаша и Парфенова политзаключенными.
Максимальное наказание по предъявленной Александру Соколову статье — 10 лет лишения свободы. Мы считаем дикими подобные обвинения и подобные сроки наказания для людей, которые пропагандировали утопическую идею об ответственности политиков перед народом и не связаны ни с какой насильственной деятельностью. Мы уверены, что люди, вся вина которых состоит в призывах к мирному референдуму, должны быть немедленно освобождены из-под стражи.
Мы, коллеги Соколова, уверены, что в его действиях нет состава уголовного преступления, а значит, он должен быть оправдан. Мы требуем, чтобы правоохранительные органы тщательно проверили возможную связь между его антикоррупционными расследованиями и преследованием Соколова по таким надуманным обвинениям.
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