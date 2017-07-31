Иван Вырыпаев поставил в Польше спектакль по чеченским дневникам Полины Жеребцовой

Иван Вырыпаев, Анджей Северин и Адела Шимшайнер, автор музыкального оформления спектакля © Muzeum Powstania Warszawskiego

1 августа в Варшаве на театральной площадке Музея Варшавского восстания состоится премьера спектакля по чеченским дневникам Полины Жеребцовой в постановке Ивана Вырыпаева.

В спектакле играет польский актер Анджей Северин, известный многими работами в театре и кино, в том числе и ролью Юлиана Шернера в фильме «Список Шиндлера».

Спектакль будет также представлен в Лондоне и Париже.

Свой дневник 9-летняя жительница Грозного Полина Жеребцова начала вести весной 1994 года, последние записи были сделаны в 2004-м. Она рассказывала о довоенной жизни в чеченской столице, о Первой войне, о том, как после нее в отношении чеченцев к русским появились вражда и ненависть, о Второй войне, когда автор дневника получила 16 осколочных ранений во время обстрела рынка в Грозном, о тяготах жизни в разрушенном городе.

Дневники Полины Жеребцовой переведены на французский, немецкий, финский, эстонский, чешский, словенский, украинский, польский, болгарский и другие языки. На русском книгу выпустило в 2014 году издательство Corpus под названием «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994–2004». Весной 2017 года спектакль по книге был поставлен в Екатеринбурге.



