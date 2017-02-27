В Екатеринбурге поставили спектакль по чеченским дневникам Полины Жеребцовой© Ельцин Центр
4 марта на театральной платформе «В центре» в Ельцин Центре в Екатеринбурге, будет представлен спектакль по чеченским дневникам Полины Жеребцовой «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994–2004».
Режиссер спектакля — Семен Серзин, художник — Александра Микляева. В спектакле заняты Екатерина Соколова, Дмитрий Зимин и Иван Попов.
«Полина Жеребцова родилась и жила в Чечне, в городе Грозном, а с 1994 по 2004 год вела дневник, то есть с 9 до 19 лет. Жила вместе с мамой и записывала все, что происходило вокруг. В них — еще мирный период, до начала войны и обе чеченские кампании, и "мирное" время после», — говорит Семен Серзин.
«Это взгляд на жизнь и смерть глазами ребенка, в этих текстах нет общепринятого понимания, нет политики и оценки происходящего — есть ощущения ребенка, потом подростка, девушки — иногда очень точные, трогающие за живое, порой наивные, но очень честные. Война и смерть здесь переплетены с очень простыми темами, с которыми сталкивается ребенок: дружбой, ненавистью, первой влюбленностью, предательством».
Книга «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994–2004» вышла в 2014 году в издательстве Corpus. Книга также переведена и издана на нескольких иностранных языках.
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