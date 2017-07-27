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COLTA.RU готовит лекционный марафон «Как делать культурную журналистику?»

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Один день в сентябре редакторы COLTA.RU будут проводить мастер-классы, давать советы, обсуждать ваши журналистские идеи и рассказывать о том, как работает сайт.

За 10 лет работы (пять на OpenSpace и пять на Кольте) мы накопили некоторое количество идей, умений и навыков, которыми готовы поделиться! Мы можем многое рассказать о культурной журналистике, ее особенностях, сложностях и фишках — и, что немаловажно, о том, чего мы ждем от наших авторов. В этот юбилейный для нас год мы устраиваем лекционный марафон.

Целый день, с утра до вечера, мы будем знакомить вас с теорией и практикой нашего дела. Редакторы Кольты соберутся и расскажут, как работают Кольта в целом и их разделы в частности.

Поговорим о том, как писать о культуре (или понимать, почему и как это делается), и о том, как выживает единственный сайт о культуре, который существует без хозяев и без государственной помощи. Приходите с текстами и идеями: обсудим их вместе!

Вас ждут:

  • Глеб Морев: «Литература на Кольте: почему она другая?»
  • Василий Корецкий: «“Это не рецензия!”: что мы хотим читать о фильмах (и о каких)»
  • Сергей Гуськов: «Искусство: против всех и по делу»
  • Денис Бояринов: «Как не надо писать о музыке»
  • Анна Голубева: «Медиажурналистика: о чем и зачем?»
  • Екатерина Бирюкова: «Зачем рассказывать музыку словами»
  • Сергей Новиков, фотодиректор нашего сайта: «Публикация фотопроекта: приватное и виральное»


Купить билет на один из мастер-классов (или абонемент на весь марафон) можно на Планете, где уже появились наши юбилейные лоты.

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