Даешь вторую пятилетку!

Дорогие друзья-читатели!

У нас юбилей — нам (внезапно) пять лет! Представить трудно, но это правда, целых пять лет мы пишем о важном, злим, радуем, боремся с течением и плывем вперед, несмотря ни на что. И все эти годы с нами вы, наши дорогие читатели. Спасибо!

Хотим подвести промежуточные итоги первой пятилетки, чтобы с открытым сердцем начать вторую. Итак!

Число подписчиков на Фейсбуке выросло до 55 000 . А это значит, что вы читаете нас, шерите и лайкаете — а мы этому очень радуемся.

За последний год мы придумали и провели 4 больших фестиваля:

— «Остров 90-х» в «Музеоне», на котором совсем юные люди днем слушали лекции Прохоровой, Горалик, Баунова, Наринской и многих других, а вечером вдохновенно подпевали «АукцЫону». Тогда мы поняли, что должны продолжать. И вот!

— «Остров 90-х» в Ельцин Центре (Екатеринбург) — днем Воденников, Рубинштейн, Айзенберг и другие чудесные поэты, наши друзья, читали свои и чужие стихи, а вечер закрывал «Мумий Тролль» с альбомом «Морская»;

— «Остров-91» в «Музеоне», где на лекции, круглые столы, перформансы и финальный концерт Вячеслава Бутусова собралось больше 30 000 москвичей и гостей столицы;

— «NOW. Как устроена современность», на который мы привезли четырех крутых спикеров из США и Европы: Франко Берарди, Дэниела Миллера, Гая Стэндинга и Карен Армстронг.

Завершили двухлетний проект «Диссиденты» изданием одноименной книги за авторством Глеба Морева.

Выпустили 13 номеров онлайн-журнала об искусстве «Разногласия».

Запустили проект «Мосты», который налаживает обмен интеллектуальной энергией между Россией и Европой.

Запустили важный современный раздел «Переменная», рассказывающий об изменениях климата.

Писали и пишем материалы, которые читаются и провоцируют дискуссии, мнения, реакции.

Кольта существует без хозяев, без инвесторов, без государства. Нам помогают наш Попечительский совет, партнерские спецпроекты и вы. Мы по-прежнему не собираемся менять эту модель, она гарантирует нам независимость, а это — главная ценность в наши нелегкие времена.

Наш новый проект на «Планете» мы не без лихости назвали «COLTA.RU: даешь вторую пятилетку!» Потому что мы уверены, что с вашей поддержкой мы сможем прожить еще пять лет — и даже пятью пять!

Выживать независимому СМИ сегодня в России очень непросто. И будем честны: ваша помощь важна для нас в этом году особенно.

Уже скоро мы сделаем так, что помочь сайту станет еще легче, а наших возможностей радовать своих друзей-читателей прибавится. А пока — начала работу наша новая, очень личная, редакционная «Планета».

Там вас будут ждать:

— билеты и абонементы на лекционный марафон «Как делать культурную журналистику?» Всего один день редакторы COLTA.RU будут проводить мастер-классы, давать советы, обсуждать ваши журналистские идеи и рассказывать о том, как работает сайт. Может быть, наша встреча кончится тем, что ваша заметка будет опубликована на наших страницах? В любом случае будет интересно и нам, и вам;

— книги, написанные и подписанные сотрудниками редакции;

— безумное чаепитие с главным редактором сайта и его заместителем;

— экскурсии, билеты в театр и фотографии для ценителей футбола;

— и другие возможности помочь сайту здесь и сейчас.

Заходите на чай!





С любовью,

ваша Кольта





Абонемент на марафон «Как делать культурную журналистику?» от редакторов COLTA.RU

За 10 лет работы (пять на OpenSpace и пять на Кольте) мы накопили некоторое количество идей, умений и навыков, которыми готовы поделиться! Мы можем многое рассказать о культурной журналистике, ее особенностях, сложностях и фишках — и, что немаловажно, о том, чего мы ждем от наших авторов. В этот юбилейный для нас год мы устраиваем лекционный марафон. Целый день, с утра до вечера, мы будем знакомить вас с теорией и практикой нашего дела. Редакторы Кольты соберутся и расскажут, как работают Кольта в целом и их разделы в частности. Поговорим о том, как писать о культуре (или понимать, почему и как это делается), и о том, как выживает единственный сайт о культуре, который существует без хозяев и без государственной помощи. Приходите с текстами и идеями: обсудим их вместе!

Вас ждут:

Глеб Морев: «Литература на Кольте: почему она другая?»

Василий Корецкий: «“Это не рецензия!”: что мы хотим читать о фильмах (и о каких)»

Сергей Гуськов: «Искусство: против всех и по делу»

Денис Бояринов: «Как не надо писать о музыке»

Анна Голубева: «Медиажурналистика: о чем и зачем?»

Екатерина Бирюкова: «Зачем рассказывать музыку словами»

Сергей Новиков, фотодиректор нашего сайта: «Публикация фотопроекта: приватное и виральное»

Здесь





Чаепитие с Марией Степановой и Михаилом Ратгаузом

Бессменный главный редактор сайта, поэт и эссеист Мария Степанова и ее заместитель, редактор нашего раздела «Общество» и кинокритик Михаил Ратгауз будут пить чай и разговаривать обо всем (о чем предложит случай) с четырьмя читателями Кольты — с вами! с нетерпением ждем встречи.

Приглашение на чаепитие — здесь.





Отпечатки фотографий Сергея Новикова из фотосерии Grassroots

Фотодиректор Кольты Сергей Новиков специально для этого случая напечатал всего 3 снимка из своего фотопроекта Grassroots о культуре низового (любительского) российского футбола. Народная игра у храма в Курганинске, на земляном поле Снежногорска и в маленьком городке Кувшиново.

Здесь





Книга Глеба Морева «Диссиденты» с именной дарственной

Все диссидентское движение — в рассказах двадцати участников. Реальные истории невероятных людей были бережно собраны и упакованы в прекрасный сборник рассказов редактором нашего раздела «Литература» Глебом Моревым. С именной дарственной автора.

Здесь





Книга стихов Марии Степановой «Против лирики» с именной дарственной

Главный редактор Кольты, поэт и эссеист Мария Степанова подпишет для вас, наших читателей, пять экземпляров своего сборника избранных стихов за 20 лет. Поддержать нас этим лотом — практически признаться в любви.

Здесь





Открытка художественная «Юбилейная»

Пять лет мы работали для вас, выпускали материалы, делали спецпроекты, издали книгу, создали несколько больших фестивалей и много всего другого интересного. В честь дня рождения мы решили показать себя в прямом смысле — и напечатали открытку с портретами всей дорогой редакции. Теперь нас можно не только поддержать, но и подержать! Эта фотография в стиле выпускного альбома — завершение большого этапа и начало чего-то нового и интересного.

Здесь





Книга Екатерины Бирюковой «Три героя моего времени. Курентзис, Черняков, Юровский» с именной дарственной

Екатерина Бирюкова, редактор раздела «Академическая музыка», только что закончила книгу — сборник интервью и статей о трех героях музыкальной сцены. Курентзис, Черняков, Юровский: все этапы их большого пути, какими их увидели Кольта и Катя. Этот лот — гарантия того, что именно вы получите самые первые экземпляры книги — буквально из типографии (даже теплые), да еще и с именной дарственной!

Здесь





Книга под редакцией Михаила Ратгауза «О Берлинской школе. Тихая революция в европейском кино»

Как жило кино в нулевые годы, когда мейнстрим и авангард разошлись по разным углам — и даже по разным рингам? Некоторые режиссеры провели эти годы в сознательной аскезе. Их лозунгами стали сосредоточенность, тишина, внимание, точность. Таковы и режиссеры Берлинской школы, строгие летописцы расслабленной эпохи. В книгу вошли их тексты и тексты о них. С подписью Михаила Ратгауза.

Здесь





Книга «Синема верите» о документальном кино в переломный год

В 2015 году Кольта и Фонд имени Генриха Бёлля сделали книгу о документальном кино в переломный 2014 год с участием Виталия Манского, Марины Разбежкиной, Александра Расторгуева, Алишера Хамидходжаева, Антона Долина, Аркадия Бабченко, Кирилла Рогова, Александра Баунова и многих других. Подробнее о ней можно почитать вот здесь, но купить ее на бумаге уже невозможно. У нас осталось всего 3 экземпляра. А у вас — последний шанс с ними встретиться.

Здесь





Билеты на спектакль «Губернатор» в БДТ + лекция театроведа Дмитрия Ренанского

В год столетнего юбилея Октябрьской революции Большой драматический театр представляет революционную постановку Андрея Могучего — спектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Петербуржцы и гости второй столицы! У вас есть случай занять место в партере, увидеть спектакль и обсудить его с редактором нашего раздела «Театр» Дмитрием Ренанским.

Билеты — здесь.





Экскурсия по «Венеции Ренессанса» в Пушкинском музее

Мы собирались ограничиться сегодня лотами, сделанными сотрудниками редакции, — но поняли, что не можем оставить вас без нашего любимого лота: экскурсии в Пушкинский музей! Выставку «Венеция Ренессанса» нельзя пропустить, а мы торопимся встретиться с вами снова.

Масштабная выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» впервые собрана в Москве. Здесь можно увидеть вместе картины трех великих итальянских мастеров, чье творчество перевернуло представления о живописи. На их творчестве учились такие мастера XVII столетия, как Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Пуссен.

Экскурсию проведет научный сотрудник Отдела искусства старых мастеров и прекрасный рассказчик Василий Расторгуев.

Попасть на экскурсию можно здесь.