Даешь вторую пятилетку!
Расстаемся с собственным добром! Ко дню своего юбилея COLTA.RU подготовила специальный набор праздничных лотов — на этот раз в деле вся редакция
Дорогие друзья-читатели!
У нас юбилей — нам (внезапно) пять лет! Представить трудно, но это правда, целых пять лет мы пишем о важном, злим, радуем, боремся с течением и плывем вперед, несмотря ни на что. И все эти годы с нами вы, наши дорогие читатели. Спасибо!
Хотим подвести промежуточные итоги первой пятилетки, чтобы с открытым сердцем начать вторую. Итак!
Число подписчиков на Фейсбуке выросло до 55 000. А это значит, что вы читаете нас, шерите и лайкаете — а мы этому очень радуемся.
За последний год мы придумали и провели 4 больших фестиваля:
— «Остров 90-х» в «Музеоне», на котором совсем юные люди днем слушали лекции Прохоровой, Горалик, Баунова, Наринской и многих других, а вечером вдохновенно подпевали «АукцЫону». Тогда мы поняли, что должны продолжать. И вот!
— «Остров 90-х» в Ельцин Центре (Екатеринбург) — днем Воденников, Рубинштейн, Айзенберг и другие чудесные поэты, наши друзья, читали свои и чужие стихи, а вечер закрывал «Мумий Тролль» с альбомом «Морская»;
— «Остров-91» в «Музеоне», где на лекции, круглые столы, перформансы и финальный концерт Вячеслава Бутусова собралось больше 30 000 москвичей и гостей столицы;
— «NOW. Как устроена современность», на который мы привезли четырех крутых спикеров из США и Европы: Франко Берарди, Дэниела Миллера, Гая Стэндинга и Карен Армстронг.
Завершили двухлетний проект «Диссиденты» изданием одноименной книги за авторством Глеба Морева.
Выпустили 13 номеров онлайн-журнала об искусстве «Разногласия».
Запустили проект «Мосты», который налаживает обмен интеллектуальной энергией между Россией и Европой.
Запустили важный современный раздел «Переменная», рассказывающий об изменениях климата.
Писали и пишем материалы, которые читаются и провоцируют дискуссии, мнения, реакции.
Кольта существует без хозяев, без инвесторов, без государства. Нам помогают наш Попечительский совет, партнерские спецпроекты и вы. Мы по-прежнему не собираемся менять эту модель, она гарантирует нам независимость, а это — главная ценность в наши нелегкие времена.
Наш новый проект на «Планете» мы не без лихости назвали «COLTA.RU: даешь вторую пятилетку!» Потому что мы уверены, что с вашей поддержкой мы сможем прожить еще пять лет — и даже пятью пять!
Выживать независимому СМИ сегодня в России очень непросто. И будем честны: ваша помощь важна для нас в этом году особенно.
Уже скоро мы сделаем так, что помочь сайту станет еще легче, а наших возможностей радовать своих друзей-читателей прибавится. А пока — начала работу наша новая, очень личная, редакционная «Планета».
Там вас будут ждать:
— билеты и абонементы на лекционный марафон «Как делать культурную журналистику?» Всего один день редакторы COLTA.RU будут проводить мастер-классы, давать советы, обсуждать ваши журналистские идеи и рассказывать о том, как работает сайт. Может быть, наша встреча кончится тем, что ваша заметка будет опубликована на наших страницах? В любом случае будет интересно и нам, и вам;
— книги, написанные и подписанные сотрудниками редакции;
— безумное чаепитие с главным редактором сайта и его заместителем;
— экскурсии, билеты в театр и фотографии для ценителей футбола;
— и другие возможности помочь сайту здесь и сейчас.
Заходите на чай!
С любовью,
ваша Кольта
Абонемент на марафон «Как делать культурную журналистику?» от редакторов COLTA.RU
За 10 лет работы (пять на OpenSpace и пять на Кольте) мы накопили некоторое количество идей, умений и навыков, которыми готовы поделиться! Мы можем многое рассказать о культурной журналистике, ее особенностях, сложностях и фишках — и, что немаловажно, о том, чего мы ждем от наших авторов. В этот юбилейный для нас год мы устраиваем лекционный марафон. Целый день, с утра до вечера, мы будем знакомить вас с теорией и практикой нашего дела. Редакторы Кольты соберутся и расскажут, как работают Кольта в целом и их разделы в частности. Поговорим о том, как писать о культуре (или понимать, почему и как это делается), и о том, как выживает единственный сайт о культуре, который существует без хозяев и без государственной помощи. Приходите с текстами и идеями: обсудим их вместе!
Вас ждут:
Глеб Морев: «Литература на Кольте: почему она другая?»
Василий Корецкий: «“Это не рецензия!”: что мы хотим читать о фильмах (и о каких)»
Сергей Гуськов: «Искусство: против всех и по делу»
Денис Бояринов: «Как не надо писать о музыке»
Анна Голубева: «Медиажурналистика: о чем и зачем?»
Екатерина Бирюкова: «Зачем рассказывать музыку словами»
Сергей Новиков, фотодиректор нашего сайта: «Публикация фотопроекта: приватное и виральное»
Чаепитие с Марией Степановой и Михаилом Ратгаузом
Бессменный главный редактор сайта, поэт и эссеист Мария Степанова и ее заместитель, редактор нашего раздела «Общество» и кинокритик Михаил Ратгауз будут пить чай и разговаривать обо всем (о чем предложит случай) с четырьмя читателями Кольты — с вами! с нетерпением ждем встречи.
Приглашение на чаепитие — здесь.
Отпечатки фотографий Сергея Новикова из фотосерии Grassroots
Фотодиректор Кольты Сергей Новиков специально для этого случая напечатал всего 3 снимка из своего фотопроекта Grassroots о культуре низового (любительского) российского футбола. Народная игра у храма в Курганинске, на земляном поле Снежногорска и в маленьком городке Кувшиново.
Книга Глеба Морева «Диссиденты» с именной дарственной
Все диссидентское движение — в рассказах двадцати участников. Реальные истории невероятных людей были бережно собраны и упакованы в прекрасный сборник рассказов редактором нашего раздела «Литература» Глебом Моревым. С именной дарственной автора.
Книга стихов Марии Степановой «Против лирики» с именной дарственной
Главный редактор Кольты, поэт и эссеист Мария Степанова подпишет для вас, наших читателей, пять экземпляров своего сборника избранных стихов за 20 лет. Поддержать нас этим лотом — практически признаться в любви.
Открытка художественная «Юбилейная»
Пять лет мы работали для вас, выпускали материалы, делали спецпроекты, издали книгу, создали несколько больших фестивалей и много всего другого интересного. В честь дня рождения мы решили показать себя в прямом смысле — и напечатали открытку с портретами всей дорогой редакции. Теперь нас можно не только поддержать, но и подержать! Эта фотография в стиле выпускного альбома — завершение большого этапа и начало чего-то нового и интересного.
Книга Екатерины Бирюковой «Три героя моего времени. Курентзис, Черняков, Юровский» с именной дарственной
Екатерина Бирюкова, редактор раздела «Академическая музыка», только что закончила книгу — сборник интервью и статей о трех героях музыкальной сцены. Курентзис, Черняков, Юровский: все этапы их большого пути, какими их увидели Кольта и Катя. Этот лот — гарантия того, что именно вы получите самые первые экземпляры книги — буквально из типографии (даже теплые), да еще и с именной дарственной!
Книга под редакцией Михаила Ратгауза «О Берлинской школе. Тихая революция в европейском кино»
Как жило кино в нулевые годы, когда мейнстрим и авангард разошлись по разным углам — и даже по разным рингам? Некоторые режиссеры провели эти годы в сознательной аскезе. Их лозунгами стали сосредоточенность, тишина, внимание, точность. Таковы и режиссеры Берлинской школы, строгие летописцы расслабленной эпохи. В книгу вошли их тексты и тексты о них. С подписью Михаила Ратгауза.
Книга «Синема верите» о документальном кино в переломный год
В 2015 году Кольта и Фонд имени Генриха Бёлля сделали книгу о документальном кино в переломный 2014 год с участием Виталия Манского, Марины Разбежкиной, Александра Расторгуева, Алишера Хамидходжаева, Антона Долина, Аркадия Бабченко, Кирилла Рогова, Александра Баунова и многих других. Подробнее о ней можно почитать вот здесь, но купить ее на бумаге уже невозможно. У нас осталось всего 3 экземпляра. А у вас — последний шанс с ними встретиться.
Билеты на спектакль «Губернатор» в БДТ + лекция театроведа Дмитрия Ренанского
В год столетнего юбилея Октябрьской революции Большой драматический театр представляет революционную постановку Андрея Могучего — спектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Петербуржцы и гости второй столицы! У вас есть случай занять место в партере, увидеть спектакль и обсудить его с редактором нашего раздела «Театр» Дмитрием Ренанским.
Билеты — здесь.
Экскурсия по «Венеции Ренессанса» в Пушкинском музее
Мы собирались ограничиться сегодня лотами, сделанными сотрудниками редакции, — но поняли, что не можем оставить вас без нашего любимого лота: экскурсии в Пушкинский музей! Выставку «Венеция Ренессанса» нельзя пропустить, а мы торопимся встретиться с вами снова.
Масштабная выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» впервые собрана в Москве. Здесь можно увидеть вместе картины трех великих итальянских мастеров, чье творчество перевернуло представления о живописи. На их творчестве учились такие мастера XVII столетия, как Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Пуссен.
Экскурсию проведет научный сотрудник Отдела искусства старых мастеров и прекрасный рассказчик Василий Расторгуев.
Попасть на экскурсию можно здесь.Понравился материал?помоги сайту!
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