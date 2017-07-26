Эрмитаж расторг контракт со строителями фондохранилища

Государственный Эрмитаж в одностроннем порядке расторг контракт с ООО «МехСтройТранс» на строительство третьей очереди зданий производственной базы и фондохранилища музея на Школьной улице в Приморском районе Петербурга.

Согласно информации на сайте госзакупок, 24 июля контракт был расторгнут заказчиком в одностроннем порядке по причине нарушения сроков выполнения работ.

Контракт с ООО «МехСтройТранс» на 3,67 млрд рублей был подписан в конце 2015 года, Эрмитаж выплатил подрядчику аванс в размере более 916 млн рублей. Позже музей получал замечания по поводу порядка расходования государственных средств, выделяемых на реализацию проекта, напоминает ТАСС.

Во второй половине 2016 года руководство Эрмитажа заявляло о задержках по графику строительства. В конце января 2017 года сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области произвели в Эрмитаже выемку документов, связанных с контрактом на строительство второй очереди фондохранилища на Школьной улице.

«Государственный Эрмитаж в течение последних нескольких месяцев анализировал потенциал ООО "МехСтройТранс" в части перспектив завершения предусмотренного государственным контрактом строительства 3-й очереди фондохранилища. — сообщает Эрмитаж. — У музея, как у заказчика, возникли обоснованные претензии к качеству выполненных на строительной площадке работ, отставание от графика составляет, по мнению специалистов, 8–9 месяцев, на сегодняшний день выполнено лишь 14% от общего объема строительно-монтажных работ. Все это в совокупности позволяет сделать вывод о явной невозможности подрядчика выполнить работы по государственному контракту в срок».

«Считается, что компания входила в группу "Роспан", бенефициар которой Никита Колесников с 2016 года находится под следствием по "большому делу Минкульта". — отмечается в сообщении Эрмитажа. — Следствие проводится в отношении нескольких объектов, строительство по которым осуществляли компании группы. В частности, это Музей космонавтики в г. Калуга, также в Калининграде расследуется хищение при строительстве местного противотуберкулёзного диспансера».

На днях стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал два иска ООО «МехСтройТранс» к Эрмитажу. О сути исковых требований не сообщалось.



