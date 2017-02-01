В Эрмитаж пришли из ФСБ за документами

Проект здания фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице © spb.fedned.ru

31 января сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области произвели в Государственном Эрмитаже выемку документов, связанных с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища музея.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в операции участвовали сотрудники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом.

Год назад Эрмитаж заключил с компанией «Мехстройтранс» контракт на 3,67 млрд рублей на строительство 13-этажного фондохранилища на Школьной улице по проекту архитектурного бюро Рема Колхаса. В здании предполагается разместить открытые фондохранилища, публичную библиотеку и библиотеку по искусству для специалистов.

«Мехстройтрансу» был выплачен аванс в сумме около миллиарда рублей, но работы по строительству фондохранилища проводились со значительным отставанием от графика.

На сайте Эрмитажа опубликовано сообщение об «оперативном мероприятии по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы» в помещениях Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня».

«Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме. Никаких пояснений по существу вопросов представители УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не давали, вследствие чего Государственный Эрмитаж не имеет какой-либо информации о поводах процессуальной проверки», — говорится в сообщении.



