В ГЦСИ пройдет выставка памяти Пригова

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26 июля в рамках программы «Контекст визуального» в Выставочном зале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) откроется выставка «Художественное поведение как радикальная стратегия. Памяти Д.А. Пригова».

Выставка, организована ГЦСИ при поддержке Фонда Д.А. Пригова, продолжит программу «Недели Д.А. Пригова», вернисаж которой состоялся в Малом зале ГЦСИ 14 июля.

На открытии выставки 26 июля выступит ее куратор Виталий Пацюков и будет показана медиа-мистерия «Астролатрия» — открытый проект, начатый композитором Ираидой Юсуповой в 1993 году.

В экспозицию включены видеоматериалы, стихограммы, фотографии, азбуки, объекты и графические работы из коллекции ГЦСИ-РОСИЗО. Среди них «Банка будущего», «Банка автобиографии», «Банка вопрошания», графические работы «Портрет Жана Жене» и «Портрет Леонардо», медиа-опера «Россия», написанная в соавторстве с Ираидой Юсуповой и Александром Долгиным.

Также на выставке будут представлены реконструкции инсталляций Пригова в исполнении российского художника Андрея Щелокова.

В культурной программе выставки показы фильмов с участием Пригова: «Хрусталев, машину!» (1999), «Такси-блюз» (1990), «Москвадва» (2007), фильма Сергея Смирнова «Пригов. Инвентаризация мира» (2017), видео-перформансы Ираиды Юсуповой и творческие встречи деятелей культуры, осуществлявших совместные художественные проекты с Приговым.

Выставка «Художественное поведение как радикальная стратегия. Памяти Д.А. Пригова» продлится до 20 августа.



