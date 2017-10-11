«Неделя Д.А. Пригова» пройдет в Москве

© Фонд Дмитрия Пригова

С 14 по 23 июля в Москве пройдет фестиваль «Неделя Д.А. Пригова», посвященный памяти поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова, 10 лет со дня смерти которого исполняется 16 июля.

Фестиваль организован Фондом Дмитрия Пригова совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Московским музеем современного искусства, Музеем современного искусства «Гараж», Литературным музеем и другими учреждениями культуры Москвы.

В первый день фестиваля в Государственном центре современного искусства откроется выставка «Дмитрий Пригов. Художественное поведение как радикальная стратегия» (кураторы — Виталий Пацюков и Ольга Дементьева). На открытии выступят композиторы Владимир Мартынов, Ираида Юсупова и художник Александр Долгин.

Одним из главных событий «Недели Д.А. Пригова» станет круглый стол в Государственной Третьяковской галерее с участием искусствоведов Виктора Мизиано, Кирилла Светлякова, Ольги Турчиной. литературоведа, главного редактора издательства «Новое литературное обозрение» Ирины Прохороврй, философа Елены Петровской и художника Бориса Орлова.

Также в программе поэтические вечера, концерты, кинопоказы и лекции.

Полностью расписание фестиваля приводится на сайте Фонда Дмитрия Пригова.



