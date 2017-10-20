Новый номер «Искусства кино» представят 25 июля

Новый номер «Искусства кино» представят 25 июляАнтон Долин© Кинотавр 2017
25 июля в Москве состоится презентация нового номера журнала «Искусство кино», в поддержку которого читатели собрали почти 3 млн рублей.
«Ближайший номер будет представлен во вторник в саду "Эрмитаж" на презентации "Искусства кино". Он уже сделан. Над следующим номером идет работа», — цитирует ТАСС главного редактора «Искусства кино» кинокритика Антона Долина.
Краудфандинговая кампания в пользу журнала началась на сайте Planeta.ru 10 июля, ее цель — 1 млн рублей — была достигнута уже через семь часов. К 16:15 мск 20 июля сумма собранных средств достигла 2 946 722 рублей.
Как объяснил Долин, правила Planeta.ru не позволяют досрочно завершить кампанию, даже если необходимая сумма уже собрана.
«Мы планировали собрать 1 млн рублей, но собрали уже 3 млн практически, чуть меньше. Ну, думаю, что мы сегодня-завтра дособерем до трех. Мы будем собирать до тех пор, пока кампания не закончится, она планировалась до начала сентября. По условиям, по законам этой игры мы должны продолжать кампанию до конца», — рассказал Долин.
Он стал главным редаткором «Искусства кино» 10 июня, сменив в этой должности Даниила Дондурея (1947–2017), который возглавлял журнал с 1993 года.
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