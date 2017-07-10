Объявлен сбор средств в поддержку «Искусства кино»

В интернете проводится краудфандинговая кампания в поддержку журнала «Искусство кино».

Об этом на странице кампании на сайте Planeta.ru объявил главный редактор «Искусства кино» Антон Долин.

«У нас амбициозные планы. Мы собираемся расширяться, проводить серии показов по всей стране, читать лекции и мастер-классы, учить всех желающих смотреть кино и писать о нем. В будущем у нас – собственные фестивали, премии, сети кинотеатров и киноклубов, собственная синематека. А также мультимедийный интернет-портал, который станет уникальным ресурсом с точки зрения информации, истории и осмысления современного кинопроцесса», — рассказывает Антон Долин.

«Это будущее невозможно осуществить без вас. — пишет он. — Мы собираем деньги сегодня у теперешних читателей "Искусства кино" и у тех, кто только планирует стать нашими читателями. Мы постараемся не подвести. Мы рассчитываем на вас».

Всего необходимо собрать один миллион рублей. До конца кампании осталось 63 дня.











