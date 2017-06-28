Владимир Кехман ушел в декрет© newsib.net
Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ) Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову.
Кроме того, по данным «Тайга.инфо», Кехман принял такое же решение и в петербургском Михайловском театре, художественным руководителем которого он является.
В НГАТОиБ Кехмана заменит его заместитель Снежана Любарь, которая до прихода в театра работала региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании «Балтика».
Кехмана назначили директором НГАТОиБ весной 2015 года, после того, как прежний директор, Борис Мездрич, был уволен Министерством культуры в связи со скандалом вокруг постановки оперы «Тангейзер».
На 13 июля в Арбитражном суде Петербурга назначено очередное заседание по делу о банкротстве Кехмана. Год назад Арбитраж Петербурга признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей.
«По предварительной информации, отпуск не скажется на банкротстве. — пояснил управляющий должника Михаил Бологов. — Процедура идет вне зависимости от его работы. Это его личная ответственность, а не ответственность его детей».
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