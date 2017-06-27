Генри Резник ушел из юридической академии из-за памятной доски Сталину

Профессор кафедры адвокатуры Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Генри Резник заявил об уходе из академии в связи с тем, что в ее здании была вывешена мемориальная табличка, посвященная выступлению Сталина.

Об этом Резник сообщает в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Мраморная доска с надписью о том, что в июне 1924 года «в этом зале выступал Иосиф Виссарионович Сталин с докладом об итогах XIII съезда РКП(б)», появилась на стене центральной аудитории МГЮА около недели назад, на днях о ее существовании стало известно Резнику.

«Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть. — пишет он. — Сталин — это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю».

Резник также упоминает результаты проведенного недавно «Левада-центром» всероссийского социологического опроса, участники которого назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов.



