Россияне назвали Сталина самым выдающимся человеком в мировой истории© pravdu.info
По итогам всероссийского опроса «Левада-центра», участникам которого предлагалось назвать десять самых выдающихся людей всех времен и народов, тройку лидеров составили Сталин (38%), Путин и Пушкин (по 34%).
Кандидатуры великих людей респонденты предлагали сами, сообщает «Левада-центр». Опрос проводился в апреле по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в созрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
По сравнению с аналогичным опросом 2012 года Сталин, который тогда также возглавлял список, недобрал 4%, а Путин поднялся на несколько позиций, прибавив 12%.
За Сталиным, Путиным и Пушкиным в списке 2017 года следуют Ленин (32%), Петр I (29%), Гагарин (20%), Л. Толстой и Жуков (по 12%), Екатерина II и Лермонтов (по 11%), Ломоносов, Суворов и Менделеев (по 10%).
Самым выдающимся иностранцем в списке оказался Наполеон, его назвали 9% опроса, по 7% получили Эйнштейн и Ньютон.
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