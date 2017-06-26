Объявлен состав жюри Сахалинского кинофестиваля

Марина Разбежкина, председатель жюри 7-го СМКФ «Край света» © 7 Meno Dienos

Сегодня, 26 июня, в Театральном центре имени А.П. Чехова в Южно-Сахалинске состоялась пресс-конференция 7-го Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», на которой были объявлены состав жюри фестиваля и часть деловой программы.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, председателем жюри конкурсной программы станет режиссер документального и игрового кино, продюсер, основатель Школы документального кино и театра Марина Разбежкина.

«Выбор фигуры председателя продиктован прежде всего главной темой фестиваля этого года — “Сахалин. Автобиография”. — рассказал генеральный продюсер СМКФ «Край света» Алексей Агранович. — Так будет называться выставка по мотивам работы творческих мастерских фестиваля, которая откроется весной 2018 года. Чтобы рассказать о себе и мире, в котором ты живешь, нужно сначала его увидеть. Неофициальным слоганом Школы Разбежкиной, чьи студенты и выпускники определяют сегодня лицо современного российского документального кино во всем мире, является фраза: "Мы меняем оптику". Преподавательский метод Разбежкиной, действительно, помогает сменить оптику восприятия реальности, увидеть чужих — другими, а повседневное как уникальное. Поэтому Марина Александровна Разбежкина не только возглавит жюри, но и проведет мастер-класс с начинающими сахалинскими кинематографистами "Кино без страха: здесь и сейчас"».

В жюри конкурсной программы также войдут актер Петр Федоров (Россия), актриса и режиссер Алиса Хазанова (Россия), режиссер анимационного кино и художник Кодзи Ямамура (Япония) и продюсер и режиссер, обладатель Гран-при 4-го Сахалинского кинофестиваля Ананд Ганди (Индия).

7-й Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. По информации ИА SakhalinMedia, утверждены два фильма конкурсной программы — «Заложники» Резо Гигинеишвили (приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре–2017») и «Аритмия» Бориса Хлебникова (Гран-при «Кинотавра–2017»).

Помимо шести творческих мастерских, на фестивале в этом году запланированы: