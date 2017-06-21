Times Higher Education включил МГУ в топ-100 европейских вузов© Times Higher Education / iStock
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в сотню лучших университетов Европы по версии лондонского журнала о высшем образовании Times Higher Education.
Рейтинг опубликован на сайте Times Higher Education. МГУ делит в нем 93-ю позицию с Абердинским университетом.
Помимо МГУ Россию в списке Times Higher Education, включающем вузы 35 европейских стран, представляют МФТИ (с 151-го по 160-е места), Университет ИТМО (191–200), НИУ ВШЭ, МИФИ, Санкт-Петербургский, Казанский и Новосибирский университеты (все — 201–250) и еще 15 вузов.
Первые пять позиций в европейском рейтинге Times Higher Education занимают Оксфордский и Кембриджский университеты, Имперский колледж Лондона, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Университетский колледж Лондона.
В мировом рейтинге вузов Times Higher Education МГУ располагается на 188-м месте.
В мировом рейтинге, представленном в июне британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, МГУ также оказался лучшим из российских университетов, заняв 95-е место.
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