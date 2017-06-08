МГУ вошел в сотню лучших вузов мира

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В рейтинге университетов, составленном британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS), Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 95 место.

Он разделил его с Гонконгским политехническим университетом. Также в первую сотню рейтинга QS вошли вузы Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, Канады, Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, Сингапура, США, Тайваня, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Первую тройку составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Помимо МГУ Россию в рейтинге представляют СПбГУ (делит 240-е место), Новосибирский государственный университет (250), МВТУ (291), Томский государственный университет (323), МФТИ (355), МГИМО (373), МИФИ (373), НИУ ВШЭ (382), Томский политехнический университет (386) и еще 14 вузов, занявшие места в диапазоне 401–1000.

Как отмечает ТАСС, 14 из 22 российских вузов улучшили свои позиции в рейтинге QS по сравнению с прошлым годом.







