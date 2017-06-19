Завершился фестиваль «Зеркало»

Кантемир Балагов на церемонии закрытия фестиваля «Зеркало». Иваново, 18 июня 2017 года © Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало»

18 июня 2017 года в Иваново состоялась церемония закрытия XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Гран-при фестиваля поделили картины «Теснота» Кантемира Балагова (Россия) и «Я не мадам Бовари» Фэн Сяогана (Китай).

Фильм «Теснота» также получил приз зрительских симпатий и приз «Голос» жюри молодых киноведов и кинокритиков, разделив его с картиной «Краткая экскурсия».

Ее автор Игорь Бежинович (Хорватия) награжден за лучшую работу режиссера. Призом «За профессиональные достижения» отмечена операторская работа в фильме «Сексуальная Дурга» Санала Кумара Сасидхаран (Индия).

Специальных упоминаний жюри международного конкурса под председательством режиссера Амата Эскаланте (Мексика) удостоены картины «Глупая птица» Хуан Цзи и Рюдзи Оцуки (Китай) и «Фелисите» Алена Гомиса (Франция-Сенегал).

Призы конкурсной программы «Зеркало Артдокфеста» получили фильмы «В центре циклона» Лизы Козловой и «Освобождение: инструкция по применению» Александра Кузнецова.

Обладателем приза «Выбор молодых» в программе российского кино «СВОИ» стал фильм «Язычники» Валерия Суркова.

Специальный приз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского присужден актрисе Маргарите Тереховой. Его получила дочь актрисы Анна Терехова.

В один из фестивальных дней в городе Юрьевец был показан фильм «Зеркало». Перед показом киновед Юлия Анохина прочитала лекцию «Маргарита Терехова — актриса Тарковского?», а в Иваново, в атриуме «Серебряного города» во время фестиваля открылась выставка архивных фотографий из Музея Ленкома, посвященная работе Маргарите Тереховой и Андрея Тарковского над спектаклем «Гамлет».



