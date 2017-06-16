Московские власти хотят привлечь к реновации Foster + Partners

Foster + Partners. Круизный терминал «Кайтак» в Гонконге. 2010-2013 © Foster + Partners

Сегодня, 16 июня, мэр Москвы Сергей Собянин встретился со старшим партнером британского архитектурного бюро Foster + Partners в связи с возможным участием в проектировании домов и районов по программе реновации жилья.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«У них колоссальный опыт создания городской среды. — сказал он о компании Нормана Фостера. — Один из наиболее ярких примеров — продление набережной в Гонконге с созданием парков, перестройка существующих городов. У них опыт работы в плотно застроенных городах очень большой».

Хуснуллин сообщил, что на совещении с Собяниным также обсуждалась «возможность работы по проектированию станций метрополитена и транспортно-пересадочных узлов, у них очень транспортно ориентированный подход».

«По итогам совещания мы наметили, в каких проектах они будут участвовать в наших городских конкурсах», — отметил заммэра.

По его словам, помимо архитектурных бюро из Лондона власти пригласили к участию в программе реновации «еще целый ряд известных международных архитекторов».

Ранее стало известно об интересе к московской реновации со стороны архитектурных бюро Zaha Hadid Architects и Herzog & de Meuron Architekten.



