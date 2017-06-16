Бюро Захи Хадид заинтересовалось московской реновацией© Zaha Hadid Architects
Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects собирается принять участие в конкурсе на разработку концепции застройки в рамках программы реновации в Москве.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из директоров Zaha Hadid Architects Христоса Пассаса.
«Есть тендер, и мы готовим нашу заявку на 10 июля. — рассказал Пассас. — Сейчас мы думаем над всеми аспектами подхода к реализации проекта и о том, с кем вместе мы будем работать над ним. Для нас это очень захватывающий проект».
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, о намерении участвовать в конкурсе также заявило архитектурное бюро Herzog & de Meuron Architekten. В то же время Кузнецов отметил, что приоритетными для властей станут концепции московских бюро, которые «по объективным причинам лучше знают площадки, землю и особенности территорий».
Заявки на конкурс по разработке архитектурной концепции принимаются до 10 июля. Всего на конкурс планируется выставить пять площадок.
Бюро Zaha Hadid Architects было основана в 1979 году в Лондоне архитектором и дизайнером Захой Хадид (1950–2016) и с тех пор осуществило 950 проектов в 44 странах, в том числе в России — Dominion Tower (Москва) и Capital Hill Residence (Барвиха).
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