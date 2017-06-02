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И.о. директора ГМП «Исаакиевский собор» уходит в отставку

News_detailed_picture© 三人幫 / Flickr

Сегодня, 2 июня, Ирада Вовненко, только что назначенная исполняющей обязанности директора Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор», решила покинуть этот пост.

«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — заявила Вовненко РИА Новости.

Заместитель директора по общественным связям ГМП «Исаакиевский собор» была назначена и.о. директора 31 мая.

Ранее сегодня «Фонтанка.ру» сообщила, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился подобрать вместо нее другого кандидата на эту должность, причем этим кандидатом должен быть мужчина.

Эту информацию вскоре опроверг в своем твиттере пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, написав, что Полтавченко «не давал никаких поручений по замене и.о. директора».

«За подбор кадров отвечает Комитет по культуре», — добавил он, подчеркнув, что «В Администрации СПб подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется».

Нынешний директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров, выступающий против передачи собора РПЦ, в апреле заявил о намерении покинуть свой пост. Срок полномочий Бурова истекает 5 июня.

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