У Исаакиевского собора появился новый директор© Wikimedia Commons
Исполняющей обязанности директора Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» назначена Ирада Вовненко, которая раньше работала там заместителем директора по общественным связям.
Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на участников совещания в дирекции музея.
Культуролог Ирада Вовненко с 2003 года работала в международном отделе Государственного музея-заповедника «Царское Село», участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты, с 2009 года руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора».
Кроме того, Ирада Вовненко является председателем благотворительного фонда «Ренессанс» и пишет детские книги.
Решение властей Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало в городе споры и конфликты, против него выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
В конце марта городская избирательная комиссия поддержала ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о статусе Исаакиевского собора.
Нынешний директор ГМП Николай Буров, выступающий против передачи собора РПЦ, в апреле заявил о намерении покинуть свой пост. Срок полномочий Бурова истекает 5 июня.
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