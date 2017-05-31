У Исаакиевского собора появился новый директор

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Исполняющей обязанности директора Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» назначена Ирада Вовненко, которая раньше работала там заместителем директора по общественным связям.

Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на участников совещания в дирекции музея.

Культуролог Ирада Вовненко с 2003 года работала в международном отделе Государственного музея-заповедника «Царское Село», участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты, с 2009 года руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора».

Кроме того, Ирада Вовненко является председателем благотворительного фонда «Ренессанс» и пишет детские книги.

Решение властей Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало в городе споры и конфликты, против него выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

В конце марта городская избирательная комиссия поддержала ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о статусе Исаакиевского собора.

Нынешний директор ГМП Николай Буров, выступающий против передачи собора РПЦ, в апреле заявил о намерении покинуть свой пост. Срок полномочий Бурова истекает 5 июня.



