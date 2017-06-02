В Воронеже открывается Платоновский фестиваль искусств

Сцена из спектакля «Родина электричества» © Алексей Бычков / Международный Платоновский фестиваль искусств

Сегодня, 2 июня, мировой премьерой оперы Глеба Седельникова «Родина электричества» на сцене Воронежского государственного театра оперы и балета откроется VII Международный Платоновский фестиваль искусств.

Единственная в мире опера по произведению Андрея Платонова была написана в 1981 году, но из-за сложности музыкального материала никогда не исполнялась целиком. Главный дирижер Воронежского театра оперы и балета Юрий Анисичкин получил партитуру лично от автора несколько лет назад и решил осуществить постановку в Воронеже, на родине Платонова.

Режиссер спектакля «Родина электричества» — художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств и Воронежского камерного театра Михаил Бычков, сценографию создал московский театральный художник Николай Симонов.

VII Международный Платоновский фестиваль искусств продлится до 14 июня. В четырех секциях фестиваля — «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература» — примут участие представители 17 стран: Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Гамбии, Германии, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, США, Франции и Японии. С учетом Международной творческой резиденции для молодых профессионалов театра — специального проекта Платоновского фестиваля искусств и Союза театральных деятелей России — количество стран-участниц увеличивается до 23.

В афише Платоновского фестиваля в этом году около ста разноформатных событий.

Помимо оперы «Родина электричества» на фестивале будут представлены еще 11 спектаклей, более половины из них — впервые в России.

На фестивале состоятся 12 концертов, среди участников которых Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, пианист Люка Дебарг, скрипачка Клара-Джуми Кан, виолончелисты Джованни Соллима и Борис Андрианов, пианисты Антон Батагов и Полина Осетинская.

В программе фестиваля шесть художественных выставок, в том числе первая за многие годы монографическая выставка Александра Тышлера, книжная ярмарка с участием около 150 независимых издательств из Москвы, Петербурга и Воронежа, творческие встречи с писателями Романом Сенчиным и Петром Алешковским, поэтами Полиной Барсковой и Еленой Фанайловой и другими литераторами, по центральной улице города — проспекту Революции — пройдет театральный парад с участием артистов уличных театров из России и Европы.

Ежедневно будет работать фестивальный арт-центр «Коммуна», расположенный в заброшенной типографии газеты «Коммуна», для которой корреспондент Андрей Платонов почти 100 лет назад писал тексты.

Завершит фестиваль 13 и 14 июня на сцене Театра оперы и балета российская премьера спектакля «Ария». Это совместная постановка трех итальянских компаний — хореографической No Gravity Dance Company, музыкального коллектива Roman Baroque Ensemble и Emiliano Pellisari Studio, отвечающей за декорации, свет и спецэффекты.



