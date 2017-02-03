Объявлена театральная программа Платоновского фестиваля

VII Международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже со 2 по 14 июня. В день открытия фестиваля в Воронежском театре оперы и балета состоится мировая премьера оперы Глеба Седельникова «Родина электричества» по рассказу Андрея Платонова.

Режиссер-постановщик спектакля — основатель и художественный руководитель Платоновского фестиваля и Воронежского камерного театра Михаил Бычков.

Премьера единственной в мире оперы, написанной по произведению Платонова, откроет «Платоновскую программу» фестиваля. Ее продолжат спектакль «Странники. Рассказы» Театра им. Ленсовета по девяти рассказам Платонова в постановке Веры Камышниковой, спектакль «Русский контракт» Драматического театра Варшавы по мотивам повести «Епифанские шлюзы» в постановке Кшиштофа Рековского и спектакль «Фро» Брестского театра кукол в постановке Руслана Кудашова.

Кроме того, в театральной программе спектакль Театра имени Е. Вахтангова «Царь Эдип» в постановке Римаса Туминаса, новая постановка Деклана Донналлана «Зимняя сказка», спектакль «Имитация жизни» венгерского театра «Протон» в постановке Корнеля Мундруцо, «Книга Царя Давида» театра «Гешер» в постановке Евгения Арье, «Из глубины... (Художник Винсент Ван Гог)» Казанского театра юного зрителя в постановке Туфана Имамутдинова, российская премьера новой хореографической программы Нидерландского театра танца и «Танго-шоу» аргентиской танцевальной компании Tango Metropolis Dance Company.

Завершит фестиваль 13 и 14 июня на сцене Воронежского театра оперы и балета российская премьера спектакля «Ария». Это совместная постановка трех итальянских компаний — хореографической No Gravity Dance Company, музыкального коллектива Roman Baroque Ensemble и Emiliano Pellisari Studio, отвечающей за декорации, свет и спецэффекты.

Полная театральная программа VII Международного Платоновского фестиваля искусств опубликована на его сайте.



