Объявлена театральная программа Платоновского фестиваля© Международный Платоновский фестиваль искусств
VII Международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже со 2 по 14 июня. В день открытия фестиваля в Воронежском театре оперы и балета состоится мировая премьера оперы Глеба Седельникова «Родина электричества» по рассказу Андрея Платонова.
Режиссер-постановщик спектакля — основатель и художественный руководитель Платоновского фестиваля и Воронежского камерного театра Михаил Бычков.
Премьера единственной в мире оперы, написанной по произведению Платонова, откроет «Платоновскую программу» фестиваля. Ее продолжат спектакль «Странники. Рассказы» Театра им. Ленсовета по девяти рассказам Платонова в постановке Веры Камышниковой, спектакль «Русский контракт» Драматического театра Варшавы по мотивам повести «Епифанские шлюзы» в постановке Кшиштофа Рековского и спектакль «Фро» Брестского театра кукол в постановке Руслана Кудашова.
Кроме того, в театральной программе спектакль Театра имени Е. Вахтангова «Царь Эдип» в постановке Римаса Туминаса, новая постановка Деклана Донналлана «Зимняя сказка», спектакль «Имитация жизни» венгерского театра «Протон» в постановке Корнеля Мундруцо, «Книга Царя Давида» театра «Гешер» в постановке Евгения Арье, «Из глубины... (Художник Винсент Ван Гог)» Казанского театра юного зрителя в постановке Туфана Имамутдинова, российская премьера новой хореографической программы Нидерландского театра танца и «Танго-шоу» аргентиской танцевальной компании Tango Metropolis Dance Company.
Завершит фестиваль 13 и 14 июня на сцене Воронежского театра оперы и балета российская премьера спектакля «Ария». Это совместная постановка трех итальянских компаний — хореографической No Gravity Dance Company, музыкального коллектива Roman Baroque Ensemble и Emiliano Pellisari Studio, отвечающей за декорации, свет и спецэффекты.
Полная театральная программа VII Международного Платоновского фестиваля искусств опубликована на его сайте.
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