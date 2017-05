Кинофестиваль «ДОКер» подвел итоги

© Юлия Галочкина / Фестиваль ДОКер

23 мая в Москве завершился III Международный кинофестиваль документального кино «ДОКер». Гран-при конкурса полного метра получила картина «Возвращение к себе» (Becoming Who I Was) режиссеров Чанг-Йонг Муна и Чин Чон.

Южнокорейский кинороман о реинкарнации, признанный лучшим из 15 полнометражных конкурсных фильмов, также выиграл приз за лучший монтаж.

Призы за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу получила картина Хосе Вильялобоса Ромеро «Чарро из Толукильи» (El Charro de Toluquilla, Мексика). За лучший звук награжден фильм Омара Раззака «Спокойная буря» (La Tempestad Calmada, Испания-Италия).

«Это был сложный выбор, потому что в программе есть еще минимум три или четыре фильма, которые жаль было оставлять без призов. — прокомментировал член жюри основного конкурса Роман Волобуев. — Но две картины, между которыми мы с коллегами из жюри решили разделить главные награды, произвели на нас настолько сильное впечатление, что мы не могли поступить иначе».

Лучшим фильмом конкурса короткого метра, в котором участвовали 18 картин, названа работа Сабины Терезы Эрл «День за днем» (Day After Day, Германия). Особых упоминаний жюри удостоены «Черничные души» (Blueberry Spirits, Австрия, реж. Астра Золднере), «Изабелла Морра» (Isabella Morra, Франция, реж. Изабель Пальяи) и «Рабочий поселок» (Россия, реж. Артем Игнатьев).

Комментарий жюри конкурса короткого метра, в которое входили Нил Янг (Великобритания), Тереза Свадшова (Чехия) и Ольга Мичи (Россия):

«Фильм "День за днем", позволивший заглянуть за стены женского монастыря, впечатлил сочетанием тонкости, мастерства и юмора. Остроумно используя формат документального кино, эта изысканная миниатюра показывает зрелое понимание этого вида искусства и с помощью различных средств и просвещает, и развлекает».

Обладателями призов зрительских симпатий стали «Вавилонские мечтатели» (Babylon Dreamers, Израиль, реж. Роман Шумнов) и лучший фильм программы «Let It DOK» «Фейсбукистан» (Facebookistan, Дания-Финляндия, реж. Якоб Готтштау).

Международный фестиваль документального кино «ДОКер», стремящийся охватить все направления и всё разнообразие современного мирового независимого документального кинематографа, в этом году проходил с 18 по 23 мая.

Все фильмы были показаны в России впервые. В киноцентре «Октябрь» за время фестиваля зрители побывали на 26 сеансах и приняли участие в обсуждении картин с авторами.

Главным событием индустриальной программы фестиваля стала презентация он-лайн платформы Pitch The Dok, где авторы могут выкладывать идеи фильмов и отснятый материал, а потенциальные продюсеры и инвесторы из разных стран подключаться к его созданию.